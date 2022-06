Baustart am Bebelplatz für das Erzbistum Berlin

Berlin. Lange hat es gedauert, doch nun kann es endlich losgehen: Vor nunmehr neun Jahren gewann der Schweizer Architekt Max Dudler den Wettbewerb für die Sanierung und den Umbau des katholischen Bernhard-Lichtenberg-Hauses neben der St. Hedwigs-Kathedrale am Bebelplatz. „Die Baugenehmigung für das Bernhard-Lichtenberg-Haus liegt nun vor“, teilte das Erzbistum Berlin jetzt mit. Damit können nun „die Sanierung und der Teilneubau beginnen. Das Ziel: Zeitgleich mit dem seit Mai 2020 laufenden Umbau der Kathedrale sollen beide Bauvorhaben 2024 abgeschlossen sein.

Anbau aus DDR-Zeiten wird abgerissen

Das Bernhard-Lichtenberg-Haus besteht aus zwei Gebäudeteilen. Einem denkmalgeschützten neoklassizistischen Altbau von 1914, der nach den Plänen Dudlers im Inneren behutsam umgestaltet werden soll. Der Anbau aus den 1970er-Jahren soll in den kommenden zwei Jahren dagegen abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden, „der städtebaulich und inhaltlich neue Akzente setzen soll“, wie es in einer Pressemitteilung des Erzbistums Berlin heißt.

„Wir haben auch geprüft, ob man den Anbau aus den 70er-Jahren umbauen kann“, so Stefan Förner, Sprecher des Erzbistums Berlin. Das Ergebnis: „Rück- und Neubau des Anbaus sind nicht teurer bei gleichzeitig sehr viel effektiverer Nutzung des entstehenden Raums“, sagt der Sprecher. So werde die Gebäudetechnik auch für die Kathedrale im Bernhard-Lichtenberg-Haus Platz finden. Der DDR-Anbau sei zudem in seinen Nutzungsmöglichkeiten sehr beschränkt, die Versorgungsleitungen gingen mitten durch das Gebäude, das Versetzen von Wänden sei so gut wie gar nicht möglich. „17 Millionen Euro sind für das Projekt veranschlagt“, sagt Förner. Der Neubau nach Dudlers Entwurf sei zudem auch stadträumlich ein Gewinn.

Dudlers Pläne für den Neubau sehen eine stärkere Orientierung am ursprünglichen Gebäude von 1914 vor. So bekommt der Neubau eine Natursteinfassade und rückt vom Altbau leicht ab. Durch Kolonnaden beziehungsweise eine Brücke im ersten und zweiten Obergeschoss werden Neu und Alt künftig miteinander verbunden. Die Garagen an der Stirnseite des Gebäudes werden zudem ersatzlos gestrichen, auch das Trafohäuschen im Innenhof wird abgerissen. „Das schafft Platz für eine einladende Geste zum Bebelplatz“, erläutert Förner.

Erzbischof wird wieder eine Wohnung bekommen

In Vorbereitung auf die Bauarbeiten war das frühere Pfarrhaus von Sankt Hedwig und Wohnsitz der Berliner Bischöfe bereits Ende 2019 geschlossen worden. „Es soll künftig auch wieder Wohnsitz der Berliner Bischöfe werden“, so Förner weiter. Zudem werde es ein nicht-kommerzielles Café und eine Buchhandlung im Erdgeschoss, sowie im ersten Stock einen großen Vortragssaal für etwa 200 Personen geben, während eine Etage höher ein kleiner Saal für rund 60 bis 80 Gäste und mehrere Seminarräume vorgesehen sind. In den beiden Obergeschossen darüber sind dann Wohnungen vorgesehen, unter anderem für den Erzbischof. „Und diese werden schlicht ausfallen, ein Luxus-Penthouse ist nicht geplant“, betont Förner.

Tatsächlich sind Bauarbeiter in diesen Tagen bereits dabei, den 70er-Jahre-Anbau zu entkernen, bevor dann mit schwererem Gerät der eigentliche Abriss beginnt. Läuft alles wie geplant, soll im September der Grundstein für den Neubau gelegt werden, so der Sprecher des Erzbistums Berlin.

Gesamtbaumaßnahme mit 60 Millionen Euro kalkuliert

Lärm und Baustaub sind am Bebelplatz allerdings nichts Neues: Seit zwei Jahren ist auch die St.-Hedwigs-Kathedrale geschlossen und wird umgebaut. Anders als bei der Umgestaltung des Lichtenberg-Hauses hatte es gegen den Umbau der Kathedrale nach dem siegreichen Entwurf des Architekturbüros Sichau & Walter aus Fulda erhebliche Proteste gegeben. Besonders umstritten war die Schließung der Bodenöffnung in der Mitte des Rundbaus der Bischofskirche, die den Blick in die sogenannte Unterkirche freigibt. Mehrere Urheberrechtsklagen von Künstlern oder deren Rechtsnachfolgern gegen das Erzbistum Berlin wurden dagegen erhoben, 2020 allerdings vom Landgericht Berlin abgewiesen.

Im Sommer 2024 soll das Bernhard-Lichtenberg-Haus fertig sein, dann soll auch die St. Hedwigs-Kathedrale wiedereröffnen. Die Baukosten der gesamten Baumaßnahmen des Erzbistums am Bebelplatz werden auf 60 Millionen Euro geschätzt, so der Sprecher weiter. Die Gläubigen werden bereits 2023 Gelegenheit bekommen, das umgebaute Gotteshaus in Augenschein zu nehmen: der neue Altar für die Kathedrale soll am 1. November 2023, dem 250. Weihetag der Kathedrale, eingeweiht werden. Die Zeremonie wird dann aber voraussichtlich noch auf einer Baustelle stattfinden. Unter anderem muss noch die Orgel wieder eingebaut werden, damit wieder reguläre Gottesdienste möglich werden.