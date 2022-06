Hunderegister in Berlin: Erst ein Sechstel angemeldet - "Katastrophal schlecht"

Bis 30. Juni müssen Hunde in Berlin registriert sein. Die Opposition sieht sich in ihrer Kritik bestätigt.

Berlin. Spätestens am 30. Juni müssen sich alle Hundebesitzerinnen und -besitzer in Berlin im neuen Hunderegister angemeldet haben. Knapp einen Monat vor dem Ende der Übergangsfrist fällt die bisherige Registrierungsrate jedoch mau aus: Lediglich ein Sechstel hat sich laut der Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz bisher bei der zuständigen behördlichen Stelle gemeldet. Die Opposition im Abgeordnetenhaus sieht darin einen Beweis für die Mängel des Vorhabens, das bereits zu Beginn viel Kritik auf sich gezogen hat.

„Die geringe Registrierungsrate hat meine bereits früher im Ausschuss geäußerten Befürchtungen noch weit übertroffen. Statt der von mir erwarteten Hälfte hat sich nur ein Sechstel der Hundebesitzer angemeldet“, erklärt Holger Krestel, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Berliner FDP und tierschutzpolitischer Sprecher. „Eine derartige Ankündigung der Verwaltung ist ein rechtsstaatlicher Treppenwitz: Ein Gesetz zu erlassen macht nur dann einen Sinn, wenn ich auch willens und in der Lage bin, es aktiv umzusetzen.“

Hunderegister in Berlin: FDP hält Regelung für nutzlos

Seiner Meinung nach sei das Hunderegister in derzeitiger Form nutzlos, da es zulasten einer kleinen Minderheit „besonders rechtstreuer Bürger“ ginge. „Die Hundehalter, für die das Gesetz notwendig sein könnte, nehmen es offensichtlich nicht einmal zur Kenntnis.“

Begründet sieht Krestel seinen Vorwurf in seiner Kritik an der Hundesteuer, die in seinen Augen zu wenige Vierbeiner erfasse. Zum Stichtag am 31. März 2022 waren exakt 126.288 Hunde bei den Berliner Finanzämtern gemeldet, rund 15.000 mehr als vor der Pandemie.

Seine Fraktion fordert daher eine „verschlankte Form“ der Registrierung: Halterinnen und -halter sollten ihre Hunde bei privaten Vereinen, Firmen oder Initiativen chippen, damit diese, falls sie weglaufen, wiedergefunden werden könnten. Die Nicht-Registrierung von Hunden sei für Krestel ein Beweis für eine nicht ordentliche Behandlung der Tiere, weshalb er sich dagegen ausspricht, sie an die Besitzerinnen und Besitzer zurückzugeben.

CDU: „Sinnvoll gedacht, katastrophal schlecht vom Senat umgesetzt“

Während die zuständige Senatsverwaltung auf die Nachfrage der Berliner Morgenpost zur geringen Registrierungsrate und mögliche daraus folgende Konsequenzen nicht reagierte, kommt Kritik auch vonseiten der CDU: „Sinnvoll gedacht, katastrophal schlecht vom Senat umgesetzt“, so der Tierschutzexperte der CDU-Fraktion Oliver Friederici. „Der Senat hätte den gesamten Prozess transparenter aufsetzen müssen, andere Bundesländer haben es vorgemacht: unbürokratisch, preiswert und mit Mehrwert.“

Er fordert, die Schuld an der Gestaltung und der geringen Melderate nicht den Verwaltungsbeschäftigten oder den Hundehalterinnen und -haltern in die Schuhe zu schieben, sondern den Senat dafür in die Pflicht zu nehmen. „Der Senat kommt in größte Erklärungsnöte, wenn er erst nicht umsetzt und dann nicht kontrolliert“, beklagt Friederici außerdem die Durchsetzungsregelung des Hunderegisters, die nach Angaben der Verbraucherschutzverwaltung keine aktiven Kontrollen der Registeranmeldung vorsieht.

Nicht-Registrierten droht ein Bußgeld in Höhe von maximal 10.000 Euro

Die Kritik am Hunderegister in Berlin führte bereits zu Protesten vor dem Abgeordnetenhaus.

Gemäß der Senatsverwaltung würden lediglich solche Hunde überprüft werden, die auffällig seien. Darunter fielen laut Manuela Anders-Granitzki, Ordnungsstadträtin in Pankow, solche Hunde, deren Herrchen oder Frauchen sich nicht an die Vorgaben des Hundegesetzes hielten. „Dies gilt insbesondere dann, wenn die Leinenpflicht oder Mitnahmeverbote nicht beachtet werden oder Tiere in einen Bissvorfall oder anderweitige Belästigungen verwickelt sind.“ Bei gefährlichen Hunden kontrolliere das Ordnungsamt, ob das jeweilige Tier eine Plakette am Halsband oder am Brustgeschirr trage und ob die Maulkorbpflicht eingehalten werde.

Solchen Hundehalterinnen und -haltern, die gegen das Hundegesetz verstoßen, droht eine Geldstrafe. Gleiches gilt für die Missachtung der Registrierungspflicht. Je nach Schwere des Verstoßes drohe ein Bußgeld in Höhe von maximal 10.000 Euro. Bei der Verhängung solcher Strafen, würden grundsätzlich die wirtschaftlichen Verhältnisse der Besitzerinnen und Besitzer berücksichtigt, wie Anders-Granitzki auf Nachfrage der Berliner Morgenpost erklärt. Die Festlegung der Bußgeldhöhe werde schließlich im Rahmen einer Einzelfallentscheidung entschieden.

Mit Ausnahme von Hundebesitzerinnen und -besitzern, die ihren Hund dieses Jahr erst erworben und somit bereits registriert haben, sind alle weiteren Hundehalter seit Beginn dieses Jahres dazu verpflichtet, ihre Tiere im Hunderegister anzumelden. Dies dient dem Zweck, die Verteilung der Hunde auf die einzelnen Bezirke abzubilden, um darauf basierende Entscheidungen zu treffen, beispielsweise über den Ausbau von Hundeauslaufflächen. Zudem soll das Hunderegister dazu beitragen, entlaufene Tiere schneller den Besitzenden zuzuordnen. Die Anmeldung kostet online einmalig 17,50 Euro und postalisch 26,50 Euro.