Mehrheit für Verfassungsänderung könnte knapp werden

Potsdam. Die nötige Mehrheit für die von vier Fraktionen geplante Verfassungsänderung im Brandenburger Landtag zu geschlechtergerechter Sprache, zur Besetzung des Präsidiums und zum Kampf gegen Antisemitismus könnte knapp werden. Ex-CDU-Landeschef Ingo Senftleben kündigte am Montag an, dass er gegen die Verfassungsänderung stimmen will, die die rot-schwarz-grüne Koalition und die oppositionelle Linksfraktion anstreben. "Für kurzsichtige Parteipolitik ist unsere Verfassung zu wertvoll", sagte Senftleben der "Bild" (Montag/Print) und der "B.Z." (Montag/online). "Die Verfassung ist ein zu hohes Gut, um sie nach den aktuellen Kräfteverhältnissen im Landtag auszurichten."

Die vier Fraktionen haben im Landtag 60 Stimmen - ohne Senftleben 59. Für eine Verfassungsänderung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig, das sind 59 Stimmen. Dafür müssten alle anderen Abgeordneten der vier Fraktionen anwesend sein und mit Ja stimmen. CDU-Fraktionschef Jan Redmann zeigte sich nicht überrascht. "Grundsätzlich steht die Mehrheit." Bei Probeabstimmungen im Februar und in der vergangenen Woche hätten 14 der 15 CDU-Abgeordneten angekündigt, dafür zu stimmen, ein Mitglied wollte es sich offenhalten.

Mit der Verfassungsänderung ist unter anderem geplant, dass nicht mehr unbedingt die größte Oppositionspartei - also derzeit die AfD - einen Vizeposten erhält. Künftig soll eine Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident einer Oppositionsfraktion angehören. Von den übrigen Fraktionen gibt es Kritik an Vizepräsident Andreas Galau von der AfD. Nach Angaben des CDU-Fraktionschefs ist aktuell allerdings nicht geplant, den Vizepräsidenten neu zu wählen. "Aus der Änderung der Verfassung ergibt sich nicht unmittelbar eine Veränderung der Zusammensetzung des Präsidiums", sagte Redmann.

Der Fraktionschef von BVB/Freie Wähler, Péter Vida, sagte, seine Fraktion könne dem Entwurf "nicht in Gänze" zustimmen. Er forderte, ein Passus zur Freundschaft zu Polen solle in den Rahmen der EU eingebettet werden und der Vizepräsident solle auf Vorschlag der Opposition gewählt werden. Beides sei nicht aufgenommen worden. Die Freien Wähler wollen nun erreichen, dass über die einzelnen Änderungen getrennt abgestimmt werde und sich enthalten, wenn es nicht zu inhaltlichen Änderungen oder getrennter Abstimmung komme.

Die AfD lehnt die Pläne der vier Fraktionen ab. "Die Verfassung ist keine Spielwiese für parteipolitisches Kalkül", sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Dennis Hohloch.

