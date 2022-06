Deutsche Bank baut Technologiezentrum in Berlin auf

Mit Innovationen aus Berlin will die Deutsche Bank mit ihrer Firmenzenztrale in Frankfurt am Main die Zukunft sichern

Berlin. Die Deutsche Bank folgt dem Beispiel anderer Großkonzerne und wird in Berlin ein Technologiezentrum aufbauen, um hier Apps und Anwendungen für die Unternehmensbank und für das Investmentbanking zu entwickeln. Wie meistens steckt hinter der Standortwahl die Aussicht, in Berlin leichter als anderswo geeignete Mitarbeiter zu finden.

„Mit unserem neuen Zentrum in Berlin ziehen wir Talente an, stärken unsere Organisation durch hoch qualifizierte Kräfte in der Anwendungsentwicklung und bauen wichtige Kompetenzen im Bereich der künstlichen Intelligenz auf, um die Zukunft des Bankgeschäfts zu gestalten und zu den Wachstumszielen der Bank beizutragen“ sagte Bernd Leukert, Vorstand für Technologie, Daten und Innovation am Dienstag. Die Technologiezentren spielten eine „entscheidende Rolle in der Technologietransformation der Bank“, so Leuckert.

Wo das Technologiezentrum der Deutschen Bank entsteht, ist noch nicht klar

Wo das neue Technologiezentrum entstehen wird, ist nach Angaben eines Deutsche-Bank-Sprechers noch nicht klar. Die Suche nach einem geeigneten Standort in Berlin habe begonnen. Geplant ist aber ein Ausbau auf bis zu 1000 Beschäftigte. Bisher sitzen IT-Fachleute der Deutschen Bank noch verteilt über die Stadt, die meisten davon in einem Bürozentrum am Ostbahnhof.

Das Frankfurter Geldhaus lobt in seiner Mitteilung die Situation in der Hauptstadt, die sich in den letzten Jahren vor allem bei innovativen Finanz-Start-Ups, den sogenannten Fintechs, zu einer wichtigen Konkurrenz für die Banken-Metroplole am Main entwickelt hat. Berlin sei ein „florierender Standort für Technologie- und Fintech-Unternehmen mit vielen, gut vernetzten wissenschaftlichen Institutionen, Großunternehmen und Innovations-Gemeinschaften“, heißt es da. Die Stadt habe die zweitgrößte Startup-Szene in Europa und viele fähige Nachwuchskräfte. Sie sei zudem „ein Zentrum für künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Beides seien „wichtige Technologien für die Bank, um Mehrwert für ihre Kunden zu schaffen und in ihren Abläufen stetig effizienter zu werden“.