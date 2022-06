Tiere in Berlin

Tiere in Berlin Vier junge Turmfalken in Neukölln zu beobachten

Berlin. Im Wasserturm des Vivantes Klinikums Neukölln gibt es wieder Turmfalken-Nachwuchs. Die vier Jungvögel und ihre Eltern könnten über eine Webcam beobachtet werden, teilte eine Vivantes-Sprecherin am Dienstag mit. Auch über den Twitter-Kanal @VTurmfalken gibt es Neuigkeiten von der Turmfalken-Familie.

Heute ist was für ein Tag? Beringungstag!💍Ab kurz nach 10 Uhr sind unsere kleinen #Falken deshalb mal kurz weg. Aber keine Sorge, sie kommen dann bald wohlbehalten wieder! #vivantes #neukölln #Berlin @snb_de #birds pic.twitter.com/kTLmPYciTc — VivantesTurmfalken (@VTurmfalken) June 7, 2022

Die Jungvögel seien seit dem 17. Mai in luftigen 40 Metern Höhe geschlüpft und wurden am Dienstag beringt. Durch eine Buchstaben- und Zahlenkombination auf den Ringen lässt sich besser nachverfolgen, wohin die Tiere fliegen und woher sie stammen. So können Daten über Vogelzug, Lebensdauer, Sterblichkeit, Ernährung und Fortpflanzung gewonnen werden. Bereits seit mehr als 30 Jahren werden auf dem Klinik-Gelände Turmfalken beringt.

Unsere jungen #Turmfalken sind vor allem eins: hungrig. Nach dem Frühstück gibt es ein zweites Frühstück, dann ein drittes… In den nächsten Wochen werden sie ordentlich an Gewicht zulegen #Berlin #Neukölln Schaut doch mal @Riffbirds @Vogelweek pic.twitter.com/g883fBy37M — VivantesTurmfalken (@VTurmfalken) June 1, 2022

Erste missglückte Flugversuche? Krankenhausmitarbeiter helfen

Wie Vivantes mitteilte, werden die Turmfalken-Jungen in den nächsten Wochen flügge. Es kann vorkommen, dass die Jungen bei den ersten Flugversuchen auch mal stürzen und im Wirtschaftshof des Krankenhauses landen. Dann kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicemanagements zum Einsatz. Laut Vivantes werfen sie ein Handtuch über den jungen Turmfalken und tragen ihn wieder die mehr als hundert Treppenstufen des Wasserturmes nach oben. Zurück im Nistkasten können die Turmfalken den nächsten Flugversuch starten.