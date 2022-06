Kungelei-Vorwurf: Gehaltserhöhung für Berliner SPD-Vize gestoppt

Berlin. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat eine geplante Gehaltserhöhung für den Büroleiter ihrer Staatssekretärin Margaretha Sudhof gestoppt. Sudhof wollte Julian Zado, der auch stellvertretender Berliner SPD-Chef ist, offenbar auf eine B6-Stelle hieven, die einem Monatsgehalt in Höhe von 10.600 Euro plus Zulagen entspricht, berichtet das Onlineportal „Business Insider“. Das Gehalt des Büroleiters hätte damit rund 3500 bis 4000 Euro über dem üblichen Gehalt für derartigen Posten entsprochen. Begründet wurde der ungewöhnliche Gehaltssprung mit neuen Aufgaben, die Zado übernehmen sollte, berichtet das Magazin weiter.

Der Vorgang ist brisant, da es sich sowohl bei Staatssekretärin Sudhof als auch bei Zado um Berliner SPD-Politiker handelt. Sudhof war von 2012 bis 2019 Finanzstaatssekretärin bei Finanzsenator Ulrich Nußbaum, bevor sie dann unter Lambrecht zunächst Staatssekretärin im Justizministerium wurde und ihr ins Verteidigungsministerium folgte.

Gehaltserhöhung hätte weitere Angriffsfläche für Kritiker geboten

Julian Zado ist derzeit auch stellvertretender SPD-Landeschef in Berlin, tritt aber bei der anstehenden Neuwahl am 19. Juni nicht mehr für das Amt an. Der 37-Jährige ist Jurist und Politikwissenschaftler. Er gilt in der Berliner SPD als Konstrukteur des Mietendeckels, der vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde. Er arbeitete zunächst als Referent für Sudhoff, später als Referats- und nun als Büroleiter im Verteidigungsministerium. Zado gilt als Vertreter der Parteilinken.

Hinter der geplanten Gehaltserhöhung für Zado könnte deshalb Parteien-Kungelei vermutet werden. Verteidigungsministerin Lambrecht stoppte den Vorgang nach Angaben von „Business Insider“. Es sei nicht vorgesehen, Büroleiterposten derartig hoch zu vergüten, heißt es.

Lambrecht hätte mit der brisanten Gehaltserhöhung eine weitere Angriffsfläche für ihre Kritiker geboten. Aufsehen erregte sie bereits durch den Besuch eines Nobel-Nagelstudios nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Mitnahme ihres Sohnes in einem Flugzeug der Bundeswehr, um ein verlängertes Osterwochenende auf der Insel Sylt zu verbringen.