Exklusive Outfits und schnelle Pferde in Hoppegarten

10.400 Menschen besuchen das Pferderennen am Fashion Raceday in Hoppegarten. Ein Besuch.

Hoppegarten. Einmal im Jahr ist die Rennbahn Hoppegarten so britisch, man würde sich nicht wundern, wenn die Queen zu einem Tässchen Tee vorbeikäme. Immer um Pfingsten laden der Renn-Klub Hoppegarten und Rennbahn-Eigner Gerhard Schöningh zum Fashion Raceday ein. Dabei werden am Ende die kreativsten Hüte und Outfits gekürt. Dann kleiden sich die Männer in feine Anzüge und werden zu Gentleman. Die Frauen zeigen sich in besonderen Kleidern, die aber nicht zu streng sind, eher locker und viele Farben präsentieren, manchmal Blumenmuster. Manche wollen nicht auf ihre Handschuhe verzichten, und natürlich gehen die Frauen nicht ohne Hut – gehört dieser doch zur Tradition bei Pferderennen, die zumindest für manche Momente in den Hintergrund rücken.

An diesem Sonntag strömen die Menschen - es sind rund 10.400 wird der Rennbahn-Eigner später sagen - zwischen 11 und 11.30 Uhr zur Pferderennbahn draußen in Brandenburg bei schönstem Juni-Wetter. Keine Wolken und 28 Grad.

Direkt hinter dem Eingang lassen sich Frauen in ihren Outfits auf einem ausgerollten recht kleinen roten Teppich von Fotografen in Szene setzen - im Hintergrund eilen die Besucherinnen und Besucher zum Führring, um vor ihrer Wette, die Pferde aus nächster Nähe noch in Augenschein zu nehmen. Dann schreiten sie an die Stände und platzieren das Geld, während die Jockeys aufsatteln und in der Ferne der Rennbahn verschwinden. Dann findet sich die Menschenmasse auf und vor den Tribünen ein und jubelt eifrig den Pferden und ihren Reitern zu. So ein Rennen dauert nur wenige Minuten, zwischen zwei und drei. Am Ende bleibt mindestens ein Gewinner, oft sind es aber wohl auch mehrere hundert, wenn man nach den Jubelschreien beim Zieleinlauf geht.

Die Stilkonen Günther Krabbenhöft und Britt Kanja. Foto: Maurizio Gambarini

Stute Wagnis gewinnt hochdotierten „Diana Trial“

Es folgen noch vier weitere Rennen. In der Zwischenzeit berät sich eine kleine Jury, unter anderen der Moderator und Entertainer Julian Stöckel, über die schönsten Hüte und die besten Outfits des Tages. Dann, um 14 Uhr, folgt der sportliche Höhepunkt des Tages. Der „Diana Trial“. In 2:02,8 Minuten gewinnt die dreijährige Stute Wagnis mit Jockey Andrasch Starke und einem guten Vorsprung von fünf Längen den mit 55.000 Euro dotierten Wettbewerb. „Auf wenigen Metern lösten wir uns rasch von der Konkurrenz und hatten keinerlei Probleme mehr“, sagt der Sieger. Anschließend spielt die Musik dann wieder vor der Rennbahn. Moderatorin Britta Elm bittet eine kleine Auswahl an Frauen ans Podest neben dem Führring zur Siegerehrung des Fashion Contests. Die Gewinnerin: Claudia Quandt in der Kategorie „Best Hat“ mit einem Hut, den sie aus England bestellt hat und der zu ihrem Kleid im Leoparden-Look passt.