Pferderennen und Modeschau in Hoppegarten

Alles unter einem Hut: In Hoppegarten findet am Pfingstsonntag ein Wettbewerb um den schnellsten Ritt und um das schönste Outfit statt.

Ausflug an Pfingstsonntag

Ausflug an Pfingstsonntag Pferderennen und Modenschau in Hoppegarten

Berlin. Tag des Wettbewerbs in Hoppegarten: An Pfingstsonntag konkurrieren auf der brandenburgischen Rennbahn nicht nur die Pferde um den schnellsten Sprint, sondern auch die Besucherinnen um die schönste und ausgefallenste Bekleidung. Traditionell findet das Pferderennen zeitgleich mit einem Fashion Contest statt.

Beim sogenannten Diana Trial treten die besten Stuten Deutschlands in insgesamt elf Rennen auf einer 2000-Meter-Strecke gegeneinander an. Der Preis ist auf 55.000 Euro dotiert. Das Rennen stellt eine Vorprüfung für den klassischen Preis des Diana-Rennen im August in Düsseldorf dar.

Ausgezeichnet werden kreative Hüte und Outfits

Zeitgleich lädt der Hoppegarten seine Besucherinnen dazu ein, am Fashion Contest teilzunehmen. Dabei werden die kreativsten Hüte und (Partner-) Outfits ausgezeichnet. Interessierte können sich zwischen 10.30 und 13.30 Uhr am Haupteingang von einem Fotografen ablichten lassen und zur Anmeldung ein dort erhältliches Anmeldeformular ausfüllen. Eine vierköpfige Jury – unter anderem der Moderator Julian Stöckel – entscheiden schließlich, welche Bekleidung das Rennen machen soll. In den drei Kategorien „Best Hat“, „Best Outfit“ und „Best Dressed Couple“ werden Siegerinnen, Zweit- und Drittplatzierte nach der Siegerehrung des siebten Pferderennens ausgezeichnet. Zu gewinnen gibt es beispielsweise eine Hotelübernachtung oder Tickets für Veranstaltungen auf der Rennbahn Hoppegarten.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Programm für die kleinen Pferde- und Modefreunde

Weiterhin wird für die kleinen Besucherinnen und Besucher ein Programm – unter anderem bestehend aus Ponyreiten und Hüpfburg – angeboten. Auch sie dürfen sich in Mode üben und Glitzertattoos, buntes Haarspray oder Nagellack ausprobieren. Am Bastelstand können sie außerdem eigenen Schmuck, wie Ketten oder Haarreifen, kreieren.

Kinder bis zu einem Alter von einschließlich 12 Jahren in Begleitung Erwachsener haben zu allen Renntagen freien Eintritt im Bereich “Sattelplatz”. Zudem erhalten Jugendliche, Auszubildende, Studenten, Rentner, Erwerbslose und schwerbehinderte Menschen einen ermäßigten Eintritt. Erwachsene zahlen an der Tageskasse bis zu 22 Euro für ein Sattelplatzticket.