Staatsanwaltschaft Berlin bearbeitet 103 Strafanzeigen zum 1. Mai

Berlin. Landfriedensbruch, Widerstand gegen oder tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Die Berliner Strafverfolgungsbehörden bearbeiten im Nachgang des 1. Mai 2022 insgesamt 103 Anzeigen. Mit 94 wurden die meisten der Straftaten davon in Kreuzberg begangen, fünf in Neukölln und die weiteren vier im übrigen Stadtgebiet. Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Antwort der Senatsjustizverwaltung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion hervor.

Rund um das von Linksautonomen teilbesetzte Haus an der Rigaer Straße 94 in Friedrichshain sowie bei der Fahrraddemonstration in den Grunewald blieb es in diesem Jahr ruhig. Zumindest würden keine Ermittlungsvorgänge zu beiden Stadtteilen mit Tatort in einem der beiden Stadtteile geführt, heißt es. Ein großer Teil der Straftaten fand dabei offensichtlich abseits des Demonstrationsgeschehen statt.

Hier sind laut Antwort bei der Staatsanwaltschaft 29 Verfahren anhängig – davon 19 wegen Landfriedensbruchs, sieben wegen tätlichen Angriffs und jeweils eines wegen Widerstands auf Vollstreckungsbeamte, Diebstahl und Sachbeschädigung. Ferner seien zwei Haftbefehle erlassen worden.

Deutlich weniger Festnahmen und verletzte Polizisten als noch 2021

Die Berliner Polizei gab die Zahl der Anzeigen am 2. Mai mit 123 an. 74 Menschen seien festgenommen und 30 Polizeibeamte verletzt worden. Im Vergleich zum Vorjahr deutlich weniger. Am 1. Mai 2021 wurden 354 Menschen festgenommen und 94 Polizisten verletzt. Die 18 Uhr-Demonstration, die in diesem Jahr weitgehend friedlich blieb, eskalierte im vergangenen Jahr zeitweise auf der Sonnenallee in Neukölln.

Die Polizei und Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) sprachen zuletzt im Zusammenhang mit den diesjährigen Vorgängen sogar vom „friedlichsten 1. Mai seit Jahrzehnten“. Das Konzept sei aufgegangen. Die Opposition im Abgeordnetenhaus sah das anders, verwies auf brennende Autos und den wiederholten Versuch der Vereinnahmung des Tags der Arbeit durch Linksextremisten.