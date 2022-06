Zahl der Affenpockenfälle steigt in Berlin auf 39

Berlin. In Berlin haben sich weitere Personen mit dem Affenpockenvirus infiziert. Insgesamt spricht das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in einem Bericht von 39 laborbestätigten Fällen, am Dienstag hatte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) noch von 18 Erkrankten gesprochen. Dem Lageso zufolge sind weiterhin ausschließlich Männer betroffen, im Alter von Mitte 20 bis Anfang 50. Neun der Infizierten wurden wegen des Affenpockenvirus im Krankenhaus behandelt, heißt es weiter. Die meisten Fälle gibt es in Friedrichshain, gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf und Neukölln.

Dabei ist es inzwischen auch zu Übertragungen des Virus in Berlin gekommen: Gemäß den Ermittlungen der bezirklichen Gesundheitsämter, schreibt das Lageso, gelten zehn Fälle als importiert, 15 Erkrankungen seien jedoch auf Ansteckungen an unterschiedlichen Orten in Berlin zurückzuführen. Zu den weiteren Fällen lagen bei Erstellung des Berichts noch keine Erkenntnisse vor. „Mit weiteren Erkrankungen muss gerechnet werden“, lautet die Einschätzung des Landesamts zur weiteren Entwicklung der Infektionskrankheit.

Wie bekannt, wird das Affenpockenvirus bei engem Körperkontakt und insbesondere über die Schleimhäute übertragen. Gesundheitssenatorin Gote hatte Anfang der Woche appelliert, im Zusammenhang mit der Viruserkrankung keine Stigmatisierung vorzunehmen. Auch wenn das Virus bislang nur bei Männern nachgewiesen worden sei, unterscheide das Virus nicht zwischen gesellschaftlichen Gruppen oder sexueller Orientierung. Wer Symptome entwickelt oder Kontakt zu einer infizierten Person hatte, soll ärztlichen Rat suchen und sich isolieren, hieß es.

