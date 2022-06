Stau Pfingsten 2022: Auf diesen Autobahnen wird es besonders voll - VIZ mit dringender Bitte

Die Pfingstferien sorgen in Berlin für volle Autobahnen. Wegen des 9-Euro-Tickets kann es auch in Regionalbahnen eng werden.

Am Pfingstwochenende kann es in und um Berlin zu vielen Staus kommen.

Berlin. Die Pfingstferien in Berlin dürften für Staus auf den Autobahnen und volle Züge im Regional- und Fernverkehr sorgen. Darauf weist die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) hin. Das größte Verkehrsaufkommen wird demnach am Freitagnachmittag, 3. Juni 2022, erwartet. Die VIZ empfiehlt, geplante Reisen oder Ausflüge auf den späteren Freitagabend oder Samstagmorgen zu verschieben.

Für zusätzlichen Stress in den Zügen dürfte zudem das 9-Euro-Ticket sorgen. Das deutschlandweit gültige Nahverkehrsticket wird seit Mittwoch angeboten. Erwartet wird, dass viele Reise an Pfingsten das Ticket in Regionalbahnen und Regionalexpress-Zügen nutzen. Dabei, so die VIZ, könnte insbesondere die Mitnahme von Fahrrädern aus Kapazitätsgründen problematisch werden. Der Start der 9-Euro-Ticket-Aktion verlief in Berlin dagegen unproblematisch.

Stau an Pfingsten: Engpässe und Staustellen im Berliner Stadtverkehr

In Richtung Norden: Auf der A114 laufen Sanierungsarbeiten. In beiden Richtungen steht jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

laufen Sanierungsarbeiten. In beiden Richtungen steht jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auf der Berliner Allee ( B2 ) gibt es zwischen Lindenallee und Rennbahnstraße nur einen Fahrstreifen.

) gibt es zwischen Lindenallee und Rennbahnstraße nur einen Fahrstreifen. Die Kreuzung Prenzlauer Allee/Ostseestraße kann nur einspurig passiert werden. Ein Abbiegen ist nicht möglich.

kann nur einspurig passiert werden. Ein Abbiegen ist nicht möglich. In Richtung Süden: Auf dem Straßenzug Michael-Brückner-Straße/Adlergestell ( B96a ) laufen Markierungsarbeiten. Es steht voraussichtlich bis 4.6.22 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

) laufen Markierungsarbeiten. Es steht voraussichtlich bis 4.6.22 nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auf dem Mariendorfer Damm ( B96 ) steht an drei Baustellen zwischen Stubenrauchbrücke und Westpfahlweg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Reisende in dieser Richtung sollten die A113 und die A115 nutzen.

) steht an drei Baustellen zwischen Stubenrauchbrücke und Westpfahlweg nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Reisende in dieser Richtung sollten die A113 und die A115 nutzen. Buch: Sperrung Wiltbergstraße in Höhe S-Bahnhof Buch

in Höhe S-Bahnhof Buch Friedrichshagen: Sperrung Fürstenwalder Damm

Moabit: Sperrung Turmstraße/Alt-Moabit/Invalidenstraße

Oberschöneweide: Sperrung Wilhelminenhofstraße zwischen Rathenaustraße und Firlstraße

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hohe Staugefahr: Heikle Punkte auf dem Berliner Ring (A10) - VIZ gibt wichtigen Hinweis

Auf dem nördlichen Abschnitt der A10 läuft der sechsstreifige Ausbau zwischen den Dreiecken Pankow und Havelland weiter. In Höhe Dreieck Pankow und der Anschlussstelle (AS) Birkenwerder stehen jeweils nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

der A10 läuft der sechsstreifige Ausbau zwischen den Dreiecken Pankow und Havelland weiter. In Höhe Dreieck Pankow und der Anschlussstelle (AS) Birkenwerder stehen jeweils nur zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Auf dem westlichen Abschnitt der A10 laufen noch bis Ende des Jahres Fahrbahnsanierungsarbeiten zwischen der AS Potsdam-Nord und AS Phöben.

Die VIZ rät: "Bitte bleiben Sie auch bei Verzögerungen auf der Autobahn. Auch wenn es nur langsam vorangeht, ist die Fahrt auf der Autobahn in der Regel schneller als ein Ausweichen auf das bei weitem nicht so leistungsfähige Nebennetz."

Autobahnen mit besonders großer Staugefahr

Der ADAC spricht von einer "hohen Staugefahr" an Pfingsten. Besonders groß sei die Staugefahr im Süden Deutschlands. Die massivsten Verkehrsstörungen sind am Freitagnachmittag, 3. Juni, im Süden auch noch Samstagvormittag, 4. Juni, und Pfingstmontag, 6. Juni, zu erwarten. Relativ ruhig werde es nach ADAC Einschätzung auf den Fernstraßen in Deutschland am Sonntag sein. Die Reiselust der Deutschen dürfte in diesem Jahr wieder so hoch wie vor Corona sein. Besondere Staugefahr liegt laut ADAC auf diesen Strecken vor:

Großräume Hamburg, Berlin , Stuttgart, Köln, Frankfurt, München

, Stuttgart, Köln, Frankfurt, München Fernstraßen zur Nord- und Ostsee

A1/A3/A4 Kölner Ring

A1 Köln – Dortmund – Bremen – Lübeck

A2 Dortmund – Hannover – Berlin

A3 Oberhausen – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck – Frankfurt – Karlsruhe – Basel

A6 Kaiserslautern – Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Hamburg – Flensburg

A7 Hamburg – Hannover – Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg – Berlin

A10 Berliner Ring

A11 Berliner Ring – Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock/Dosse – Rostock

A24 Berlin – Dreieck Wittstock/Dosse

A61 Mönchengladbach – Koblenz – Ludwigshafen

A81 Stuttgart – Singen

A93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B2 München – Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München