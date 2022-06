Berlin sucht seine nettesten Nachbarn

Berlin. Die Berliner Nachbarschaftsplattform nebenan.de schreibt zum sechsten Mal den Deutschen Nachbarschaftspreis aus. Ab sofort können sich engagierte Nachbarschaftsprojekte online unter nachbarschaftspreis.de bewerben. Wie in den Jahren zuvor kürt die nebenan.de-Stiftung 16 Siegerprojekte der Bundesländer sowie Siegerprojekte in fünf Themenkategorien. Als Preisgelder sind Prämien von bis zu 5.000 Euro.

Gesucht werden engagierte nachbarschaftliche Initiativen, die sich für ein offenes, lebendiges und solidarisches Miteinander in ihrem lokalen Umfeld einsetzen, so die Stiftung. Die fünf Themenpreise werden in den Kategorien Generationen, Kultur und Sport, Nachhaltigkeit, Öffentlicher Raum sowie Vielfalt vergeben. Menschen, die sich in diesen Bereichen engagieren, „stärken damit nicht nur das gute Miteinander vor Ort, sondern tragen dazu bei, auch im Kleinen die großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit anzugehen“, sagt Katharina Roth, Geschäftsführerin der nebenan.de Stiftung. „Somit leistet lokales Engagement einen wichtigen Beitrag zur Bewältigung globaler Probleme“.

Einen Bundessieger aus Berlin gab es bisher nicht

Bis zum 6. Juli 2022 können sich engagierte Nachbarinnen und Nachbarn, Gruppen, Nachbarschaftsvereine, Stadtteilzentren, gemeinnützige Organisationen und Sozialunternehmen bewerben. Die Preise werden feierlich im Herbst 2022 verliehen. Unterstützt wird der Preis unter anderem von der Deutschen Fernsehlotterie und dem Deutschen Städtetag.

Im vergangenen Jahr hatte sich in Berlin das Projekt „GreenKiez“ beim Landespreis durchgesetzt. Das Projekt „Solinar“ gewann den Landespreis im Jahr 2020, das Projekt „Shalom Rollberg“ bekam ihn im Jahr 2019. Einen Bundessieger aus Berlin gab es bisher nicht. Der Deutsche Nachbarschaftspreis wird seit 2017 jährlich auslobt.