Berlin: Steigende Kosten durch Müll auf Bahnanlagen

Ob Glasflaschen, Matratzen oder sogar alte Kühlschränke – auf Anlagen der Deutschen Bahn in Berlin wird, insbesondere in der Innenstadt, fast alles entsorgt. Besonders schwierig ist die Reinigung, wenn der Unrat in Gleisanlagen landet. Und durch den defekten und nicht mehr reparablen, alten Staubsauberzug, der in der Vergangenheit für die Reinigung von Gleisen eingesetzt wurde, ist der Säuberungsprozess noch komplizierter geworden: Flaschen beispielsweise müssen nun von Mitarbeitenden manuell aus den Gleisanlagen geholt werden. Das macht es erforderlich, den Strom an den jeweiligen Stellen abzuschalten, sodass der S-Bahn-Verkehr unterbrochen werden muss.

Die Reinigung versuche man deshalb mit Bauprojekten zu verbinden, erklärte Daniel Euteneuer, Leiter Regionalbereich Ost bei DB Station & Service, im Verkehrsausschuss des Abgeordnetenhauses. Das Fehlen des Staubsaugerzugs – ein neues Fahrzeug wird erst 2026 erwartet – macht sich aber in dem bemerkbar, was die Bahn angibt, an Reinigungen zu schaffen: In diesem Jahr seien bislang Anlagen an 21 Stationen gesäubert worden. Prioritär befanden sich diese am und innerhalb des S-Bahn-Rings. 50 bis 60 Stationen sollen es bis Ende des Jahres werden, das wäre etwa ein Drittel der S-Bahnhöfe in Berlin. „Das ist weniger als in den Vorjahren“, sagte Euteneuer, der das auch mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erklärte.

15 Millionen Euro investiert die Bahn pro Jahr für Reinigung in Berlin

Allein für die Gleisreinigung gebe die Bahn in Berlin jährlich eine halbe Million Euro aus. Für die Reinigung insgesamt, also einschließlich der Bahnhöfe selbst, seien es mehr als 15 Millionen Euro pro Jahr. Gerade der auf Bahn-Anlagen gekippte Sperrmüll und dessen Entsorgung verursachten für die Bahn aber steigende Kosten, hieß es.

Die Bahn-Vertreter betonten deshalb auch, dass sich Bahn, Bezirke und Land das Problem gemeinsam vornehmen müssten, allein schon wegen der unterschiedlichen Zuständigkeiten für Gleise, Brücken oder Straßen im Umfeld der Stationen. „Wir brauchen eine abgestimmte Strategie“, sagte der Bahnbevollmächtigte für Berlin, Alexander Kaczmarek. Daniel Euteneuer sprach von einer „gemeinsamen bezirksübergreifenden Umfeldentwicklung“, die notwendig sei, ebenso wünsche sich die Bahn ein Angehen der Obdachlosensituation an Bahnhöfen, mehr finanzielle Mittel und eine Kampagne gegen Vermüllung.

Die für Mobilität zuständige Staatssekretärin Meike Niedbal zeigte sich offen für ein gemeinsames Bündnis, um sich das Müllproblem rund um Berlins Bahnhöfe vorzunehmen. Zugleich betonte sie, dass die Vermüllung in den kommenden Jahren trotz fehlendem Staubsaugerzug angegangen werden müsste. Als Beispiel nannte sie Hamburg, wo Gleise ebenfalls manuell gereinigt werden würden. „Dort wurden die Kräfte verstärkt, um das Problem in den Griff zu bekommen“, sagte Niedbal. Gleiches erwarte sie nun auch in Berlin. „Das Niveau von 2020 ist das Level, das wir absehbar wieder erreichen sollten. Da können wir nicht bis 2026 warten.“