Pressekonferenz trauert um Lutz Krieger

Berlin. Trauer um Lutz Krieger: Der Ehrenvorsitzende der Berliner Pressekonferenz ist am Wochenende im Alter von 83 Jahren unerwartet gestorben. „Wir trauern um unseren Ehrenvorsitzenden, der auch in den vergangenen Jahren unsere Arbeit immer eng begleitet hat, als Kollege und Freund“, sagte der Vorsitzende der Berliner Pressekonferenz, Thomas Klein.

Als Journalist für SFB und Deutschlandradio tätig

Lutz Krieger, geboren 1938 in Berlin, berichtete fast 40 Jahre lang aus dem geteilten und dem ungeteilten Berlin. Er studierte Geschichte und Germanistik in Heidelberg, Münster und Berlin und arbeitete zuerst für die Berliner Morgenpost. Dann wechselte er zur Mittagszeitung „Der Abend“. Danach war er für den Sender Freies Berlin (SFB) tätig, dem Sender, der gemeinsam mit dem ORB nach dem Fall der Mauer im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) aufging. Krieger arbeitete anschließend für das Berliner Studio des Deutschlandfunks, später war er Hauptstadt-Studioleiter beim Deutschlandradio. Schließlich war er als freier Journalist in Berlin tätig – und Vorsitzender der Berliner Pressekonferenz, die die wöchentlichen Pressekonferenzen nach den Senatssitzungen organisiert und leitet und darüber hinaus Pressekonferenzen für Organisationen oder Verbände organisiert. 16 Jahre leitete er die Berliner Pressekonferenz, Mitte der 2000er-Jahre wurde er Ehrenvorsitzender und übergab an den Journalisten Thomas Klein. Ein Höhepunkt im politischen Berlin war das jährliche Spargelessen, zu dem die Berliner Pressekonferenz Journalisten und Politiker einlud, ein Termin, bei dem Krieger stets auf die Bedeutung des Journalismus für die Demokratie aufmerksam machte.

Eng verbunden mit seiner Heimatstadt Berlin

Krieger liebte seine Heimatstadt Berlin sehr, ihr Wohl lag ihm am Herzen – und für sie stritt er leidenschaftlich. Als Co-Autor verfasste Krieger später die Memoiren des ehemaligen Regierenden Bürgermeisters Eberhard Diepgen (CDU), mit dem er auch freundschaftlich verbunden war. Und er engagierte sich viele Jahre lang für das Unionshilfswerk, einem Träger der freien Wohlfahrtspflege, der aus christlicher und sozialer Verantwortung Hilfe zur Selbsthilfe leistet. Krieger war Mitglied in der Jury für den Richard-von-Weizsäcker-Preis, mit dem alle zwei Jahre journalistische Arbeiten über den sozialen Bereich ausgezeichnet werden. In Berlin trauern viele Menschen um einen engagierten Berliner und Journalisten. cri