Inflation in Berlin und Brandenburg steigt über acht Prozent

Berlin. Die Preise steigen in Berlin und Brandenburg weiterhin überdurchschnittlich stark. Für ihre Lebenshaltung mussten die Menschen im Mai über acht Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr, wie das Amt für Statistik am Dienstag mitteilte. Konkret lag die Teuerung in Berlin bei 8,6 Prozent und damit so hoch wie seit 1992 nicht. In Brandenburg waren es 8,5 Prozent; dort waren die Preise zuletzt 1994 stärker gestiegen. Teurer geworden sind insbesondere Energie und Nahrungsmittel.

Bundesweit war die Inflation im Mai auf 7,9 Prozent gestiegen, im April schon einmal um 7,4 Prozent. Für Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Bekämpfung der Inflation „oberste Priorität“.

Die Preise für Energie stiegen bundesweit im Mai erneut besonders stark: Sie legten um 38,3 Prozent im Vorjahresvergleich zu, wie die Statistiker erklärten. Nahrungsmittel verteuerten sich um 11,1 Prozent - im April hatte der Anstieg noch 8,6 Prozent betragen. Die Preise für Dienstleistungen dagegen stiegen unterdurchschnittlich um 2,9 Prozent, darunter für Wohnungsmieten um 1,7 Prozent.

Die Lebensmittelpreise könnten einer Studie der Allianz Trade zufolge im Gesamtjahr sogar um 10,7 Prozent steigen - pro Person entspreche das Mehrausgaben von über 250 Euro. Demnach erhöhten die Lebensmittelhersteller ihre Preise seit Anfang 2021 im Schnitt um 16,6 Prozent, im Einzelhandel seien die Preise in dem Zeitraum im Schnitt aber lediglich um 6,6 Prozent geklettert. Die Preissteigerungen auf Herstellerseite dürften „zeitnah und in hohem Maße auf die Verbraucherpreise durchschlagen“, heißt es in der Studie.

Der Anstieg der Verbraucherpreise machte Lohnsteigerungen zunichte: Laut Statistik stiegen die Löhne in den ersten drei Monaten des Jahres im Schnitt zwar um 4,0 Prozent - die Inflationsrate jedoch um 5,8 Prozent.

Der Fraktionsvize der Union, Jens Spahn (CDU), forderte in der „Bild“-Zeitung ein „Preise-runter-Sofortprogramm“. Bei den Spritpreisen etwa habe die Ampelregierung zu lange gezögert. „Die Energie- und Umsatzsteuern zu senken, hätte schnell und in der Breite entlastet. Jetzt ist die Entlastung eher ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte Spahn.