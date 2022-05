Radfahrerin von Anhänger überrollt und schwer verletzt

Berlin. Eine 31 Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Westend schwer verletzt worden. Ein 56 Jahre alte Autofahrer übersah offenbar am Sonntagnachmittag beim Rechtsabbiegen die geradeaus fahrende Frau, wie die Polizei am Montag mitteilte. Sie soll dann bei dem Unfall an der Kreuzung Königin-Elisabeth-Straße und Spandauer Damm von dessen Auto-Anhänger überrollt worden sein. Sie erlitt schwere Verletzungen an Kopf, Armen und Beinen und kam in ein Krankenhaus. Ein Fachkommissariat ermittele zur Unfallursache, hieß es weiter.

© dpa-infocom, dpa:220530-99-485455/2

