Grüne und Linke fordern in Berlin mehr Gemeinwohl bei der Vergabe von Bauland. Sie wollen eine Quote von bis zu 60 Prozent.

Berlin ist eine typische Mieterstadt. Die wichtigsten Zahlen und Fakten gibt es in diesem Video.

Mehr Grundstücke für Genossenschaften

Berlin. Grüne und Linke wollen den Anteil an gemeinwohlorientiertem Wohnraum bei Neubauten erhöhen. Laut Koalitionsvertrag hatten sich die drei Koalitionspartner SPD, Grüne und Linke darauf verständigt, die bislang festgelegte Quote von 30 Prozent zu überprüfen. Nach einer Anhörung im Berliner Abgeordnetenhaus, sprechen sich Grüne und Linke nun für eine deutlich höhere Quote von bis zu 60 Prozent aus. Damit würde Berlin dem Vorbild Münchens folgen, das diesen höheren Anteil festgeschrieben hat, um dämpfend auf die Mietentwicklung einzuwirken.

Am Montag hatte Münchens Stadtbaudirektorin Elisabeth Merk im Abgeordnetenhaus von den Erfahrungen der bayrischen Landeshauptstadt berichtet. In München bestehen gemeinwohlorientierte Vorgaben für Neubauten bereits seit 1994. Befürchtungen, die Bautätigkeit würde wegen der Vorgaben sinken, oder Investoren abspringen, hätten sich demzufolge nicht bestätigt.

Mehr sozial gebundene Wohnungen auch bei privaten Bauvorhaben

Eine ähnliche Regelung soll nach dem Willen von Grünen und Linken nun auch in Berlin gelten und dafür sorgen, dass der Anteil an sozial gebundenen Wohnungen auch bei privaten Bauvorhaben steigt. „Bislang leistet der private Wohnungsbau nur einen marginalen Beitrag zur sozialen Wohnraumversorgung und baut mehrheitlich am Bedarf vorbei“, sagen der wohnungspolitische Sprecher Niklas Schenker und die baupolitische Sprecherin Katalin Gennburg. „Seit 2014 wurden nur 10 Prozent des geförderten Wohnungsbaus durch private Wohnungsunternehmen errichtet.“

Auch die Grünen fordern eine Anhebung der Quote auf bis zu 60 Prozent der Wohnfläche. „Die Erfahrungen aus München haben gezeigt, dass weder weniger gebaut wird, noch Investoren abspringen oder der Sozialismus ausbricht“, sagte die Bau-Expertin der Fraktion, Katrin Schmidberger. Aus Sicht der Grünen könnte als weitere Vorgabe aus München übernommen werden, dass Investoren, die mehr als 20 Prozent Eigentumswohnungen auf einem Grundstück errichten wollen, einen Teil des Baulandes an gemeinwohlorientierte Bauherren abtreten muss.

Die Pläne für das kooperative Bauen sind Teil einer ganzen Reihe von Maßnahmen, mit denen Berlin versuchen will, den Mietenanstieg in der Stadt zu stoppen. Die Gespräche über die kooperative Baulandvergabe sind auch Teil des Wohnungsbündnisses, das bis zum 30. Juni erste Ergebnisse vorlegen soll.

