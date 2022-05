Polizei Berlin: "Das kann im Extremfall Menschenleben kosten!"

Polizei und Feuerwehr kontrollierten in der vergangenen Woche Rettungswege in Spandauer Ortsteilen.

Berlin. Bei einem Rettungseinsatz zählt jede Sekunde: Die Retter verlieren wertvolle Zeit, wenn sie mit ihren Fahrzeugen nicht rasch zum Einsatzort gelangen. Auf Autobahnen gibt es längst eine Rettungsgassen-Pflicht. Wer dagegen verstößt und damit Einsätze von Polizei oder Feuerwehr behindert, muss ein Bußgeld zahlen.

Auch im Berliner Stadtverkehr gilt: Zugeparkte Straßen können dazu führen, dass die großen Fahrzeuge der Feuerwehr kaum durchkommen. "Das kann im Extremfall Menschenleben kosten!", wie die Berliner Polizei am Montag in einem Facebook-Beitrag schreibt. Aus diesem Grund haben Polizei und Feuerwehr in der vergangenen Woche in Spandauer Ortsteilen kontrolliert, ob Rettungswege befahrbar waren.

Dabei versuchte ein großes Einsatzfahrzeug der Feuerwehr, durch enge Seitestraßen zu fahren. "Wenn parkende Fahrzeuge die Weiterfahrt verhinderten, wurden die Halter kontaktiert, um ihr Fahrzeug umzuparken. In wenigen Fällen musste der Abschlepper eingreifen", heißt es.

Die Beamten stellten fest, dass keine der amtlichen Feuerwehrzufahrten zugeparkt war. Einige Zufahrten seien jedoch so gebaut, dass das Fahrzeug dennoch nicht einschwenken konnte. "Da besteht noch Veränderungsbedarf", kommentierte die Polizei.

Feuerwehr und Polizei nach Brandserie in Bereich Heerstraße Nord unterwegs

Zusätzlich waren Feuerwehrleute und Brandermittler des Landeskriminalamts (LKA) im Bereich Heerstraße Nord in Sachen Brandprävention im Einsatz. Hier habe es in persönlichen Gesprächen und via Flyer wichtige Infos zum Thema „Schutz vor Brandstiftung“ und das Freihalten von Rettungswegen gegeben.

"Das ist an dieser Örtlichkeit besonders wichtig, da es hier in der Vergangenheit wiederholt zu Brandstiftungen gekommen ist", so die Polizei weiter. Mehr als 80 Mal wurden seit September 2021 Feuer in Wohnhäusern der Spandauer Großwohnsiedlung Heerstraße Nord gelegt.