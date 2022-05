Classic Days Berlin 2022 auf dem Kurfürstendamm: Alle Infos

Am 18. und 19. Juni finden auf dem Kurfürstendamm wieder die Classic Days 2022 statt. Alle Infos zur großen Oldtimer-Show in Berlin.

Die Classic Days 2022 in Berlin finden am 18. und 19. Juni auf dem Kurfürstendamm statt.

Berlin. Oldtimer-Fans kommen bei den Classic Days Berlin 2022 am 18. und 19. Juni am Kurfürstendamm in der City West voll auf ihre Kosten. Mehr als 2000 Klassiker der Automobilgeschichte sollen auf einer Länge von zwei Kilometer entlang des Boulevards präsentiert werden.

Dazu stellen Premium- und Luxushersteller ihrer Produkte aus, es gibt Champagnerlounges, Weingärten und Cafés sowie "ausgewählte kulinarische Spezialitäten". Auf den Bühnen sollen fachkundige Moderatorinnen und Moderatoren die Geschichte des Automobils vermitteln.

Für die Classic Days wird der Kurfürstendamm ab Freitag, 17. Juni 2022, 4 Uhr, bis Montag, 20. Juni 2022, 5 Uhr, zwischen Olivaer Platz und Joachimsthaler Straße gesperrt.

Die Classic Days Berlin 2022 - alle Infos in der Übersicht:

Wann sind die Classic Days Berlin 2022 geöffnet?

Die Classic Days sind am Sonnabend, 18. Juni, und Sonntag, 19. Juni, geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Wo finden die Classic Days Berlin 2022 statt?

Auf der Kurfürstendamm in der Berliner City West zwischen Joachimsthaler Straße und Olivaer Platz

Wie komme ich am besten zum Kurfürstendamm?

Mit der U-Bahn U9 bis U-Bahnhof Kurfürstendamm oder mit der S-Bahn bis Bahnhof Zoo.

Kann ich auch mit dem Auto zu den Classic Days kommen?

Das ist nicht ratsam. Der Kurfürstendamm ist von Freitag bis Montag zwischen Olivaer Platz und Joachimsthaler Straße gesperrt.

Was müssen Oldtimer-Inhaber zur Anreise wissen?

Die Anreise zur Joachimsthaler Straße/Kurfürstendamm erfolgt über Kantstraße oder Lietzenburger Straße. Zur Uhlandstraße nördlich geht es über die Kantstraße. Zur Leibnitzstraße/Kurfürstendamm über Halensee.

Was versprechen die Veranstalter der Classic Days 2022?

Mehr als 2000 hochwertige klassische Fahrzeuge

Zwei Kilometer Kurfürstendamm bilden das Veranstaltungsgelände

Exklusiver VIP-Bereich für geladene Gäste

Ausgesuchte Aussteller von Premium- und Luxusartikeln

Gemütliche Champagnerlounges, Weingärten und Cafés

Fachkundige Moderationen vermitteln auf den Bühnen Automobilgeschichte

Ausgewählte kulinarische Spezialitäten

Classic Days in Berlin - die schönsten Fotos

Die Autos werden fachmännisch begutachtet. Foto: Jörg Krauthöfer

Auch dieses Gefährt zog die Blicke auf sich. Foto: Jörg Krauthöfer

Jedes Detail am Auto wird liebevoll gepflegt. Foto: Jörg Krauthöfer

Zeit für ein Foto. Foto: Jörg Krauthöfer

Die Oldtimer-Besitzer haben Zeit für ein Päuschen. Foto: Jörg Krauthöfer



Jung und Alt sind an Kudamm auf den Beinen. Foto: Jörg Krauthöfer

Ein ganz ausgefallenes Modell. Foto: Jörg Krauthöfer

Wenn Cabrio, dann bitte so eines. Foto: Jörg Krauthöfer

Ein wunderbares Mercedes-Modell. Foto: Jörg Krauthöfer