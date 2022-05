Affenpocken in Berlin: Acht Menschen erkrankt, sechs weitere Verdachtsfälle

In Berlin haben sind acht Menschen an einer Infektion mit Affenpocken erkrankt. Sechs weitere Verdachtsfälle werden derzeit untersucht.

Berlin. In Berlin sind bislang acht Fälle von Affenpocken aufgetreten, es bestehen sechs weitere Verdachtsfälle. Drei der Erkrankten werden im Krankenhaus behandelt. Das sagte Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) am Montag im Gesundheitsausschuss.

Gote appellierte daran, im Zusammenhang mit der Viruserkrankung keine Stigmatisierung vorzunehmen. Zwar seien alle bisher bekannten Fälle bei Männern aufgetreten, aber das Virus unterscheide nicht zwischen gesellschaftlichen Gruppen. "Ich appelliere daran, solidarisch zu sein und bei Symptomen zum Arzt zu gehen", sagte Gote.

In Brandenburg war am Wochenende der erste Affenpocken-Fall bestätigt worden. Ein Mann aus Potsdam sei positiv getestet worden, teilte das Gesundheitsministerium am Sonnabend mit. Das Ergebnis sei im Konsiliarlabor für Pockenviren des Robert Koch-Instituts bestätigt worden. Bei dem Betroffenen handelt es sich nach den Angaben um einen 40-Jährigen aus Potsdam. Der Infizierte und ermittelte Kontaktpersonen befinden sich derzeit in häuslicher Absonderung.

Affenpocken: Infektionsrisiko für breite Bevölkerung gilt als gering

Das Infektionsrisiko für die breite Bevölkerung werde bei Affenpocken als gering eingeschätzt, sagte Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne). Anders als bei Corona verbreiteten sich Affenpocken-Viren nur bei sehr engem Kontakt. Personen, die möglicherweise Kontakte zu Infizierten hatten, werde empfohlen, genau auf Symptome zu achten und Kontakte vorsorglich zu reduzieren.

Affenpocken sind eine seltene, von Tieren – vermutlich vor allem Nagetieren – auf Menschen übertragbare Viruserkrankung. Übertragungen von Mensch zu Mensch sind selten, aber vor allem bei sehr engem Kontakt möglich.

Seit Anfang Mai verbreitet sich das Virus erstmals in Europa von Mensch zu Mensch ohne eine epidemiologische Verbindung nach West- oder Zentralafrika. Erste Symptome sind

Fieber

Kopfschmerzen

Muskelschmerzen

Rückenschmerzen

geschwollene Lymphknoten

Ein großflächiger Hautausschlag ist möglich.

