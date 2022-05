Bobic schwört Hertha-Mitglieder auf neue Anstrengungen ein

Berlin. Fredi Bobic hat die Mitglieder von Hertha BSC auf weitere schwere Zeiten vorbereitet, will aber für den Aufschwung des Berliner Fußball-Bundesligisten kämpfen. "Ich habe die Kraft und den Willen und die Positivität zu sagen, dieser Verein kann viel mehr", sagte der Geschäftsführer in einer leidenschaftlichen Rede bei der Hertha-Mitgliederversammlung am Sonntag. "Die Arbeit wird noch viel, viel härter sein", sagte der 50-Jährige.

Bobic räumte ein, an der schlechten Lage mit der Rettung erst in der Bundesliga-Relegation auch "schuldig" zu sein. Aber: "Mein Anspruch war es nie, in der Abstiegszone zu spielen." In der anstehenden Transferperiode müsse er wieder Überschüsse erzielen, kündigte Bobic erneut an. Wichtig sei es daher, dass er nach dem am Sonntag gescheiterten Misstrauensvotum mit einem funktionierenden Präsidium zusammenarbeiten könne.

Unter seiner Leitung sei nicht alles "Friede, Freude, Eierkuchen", meinte Bobic. Dennoch werbe er für ein konstruktives Miteinander. "Wenn wir das nicht hinbekommen, zerfleischen wir uns selbst. Dann steht ein anderer Trottel hier oben und erzählt euch was", sagte er zu seiner Person und Aufgabe als Geschäftsführer.

