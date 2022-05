Abstimmung: Abwahlanträge bei Hertha-Mitgliederversammlung

Berlin. Bei der Mitgliederversammlung von Hertha BSC hat begleitet von lauten Missfallensbekundungen die Diskussion über die Abwahlanträge gegen die sechs verbliebenen Präsidiumsmitglieder um Interimschef Thorsten Manske begonnen. Die 2628 stimmberechtigten Mitglieder werden am Sonntag in der Berliner Messehalle 20 über jeden einzelnen Präsidiumsangehörigen separat abstimmen. Manske warnte in seiner Rede davor, dass der Fußball-Bundesligist in der bevorstehenden Transferperiode handlungsunfähig werden könnte, sollte das Präsidium abgewählt werden.

Am 26. Juni wird bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein Nachfolger des am Dienstag zurückgetretenen Präsidenten Werner Gegenbauer gewählt. Mehrere Mitglieder kritisierten das Präsidium für die sportliche Talfahrt der vergangenen Jahre und monierten eine massive Misswirtschaft. "Wir sind der peinlichste Verein in ganz Deutschland", sagte ein Mitglied. Die Hertha hatte am Montag in der Relegation gegen den Hamburger SV den Klassenerhalt geschafft.

Millionen-Investor Lars Windhorst, der von vielen Fans wie Manske ausgebuht wurde, will später zu den Mitgliedern sprechen. Der Geldgeber hatte zuletzt eine Verschwendung seiner seit 2019 geleisteten Zahlungen in Höhe von rund 375 Millionen Euro moniert.

