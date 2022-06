Konzert: Dr. Motte live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Dr. Motte feiert am 4. Juni 2022 seinen Geburtstag in Berlin mit einer großen Party. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Gärten der Welt Dr. Motte live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Am 4. Juni 2022 lädt der Loveparade-Erfinder und Berliner Kult-DJ Dr. Motte in die Arena in den Gärten der Welt ein. Endlich wird sein 60. Geburtstag gebührend nachgefeiert – natürlich mit einem Open-Air-Rave. Für den Geburtstag soll ein internationales Lineup den Park einen Tag lang in einen von Blüten umgebenen Technozaubergarten verwandeln. Mit dabei sind viele Freunden und Wegbegleiter, DJs, Livemusik, Gastauftritte und jeder, der sich der Party anschließen und feiern will. Hier finden Sie alle wichtigen Fragen und Antworten zum Open-Air-Rave.

Ursprünglicher Termin musste verschoben werden

Die Party war ursprünglich für den 11. Juli 2020 geplant gewesen. Weil dieser Termin nicht stattfinden konnte, ist der neue Termine der Show am 4. Juni 2022 .

Behalten die Tickets ihre Gültigkeit?

Ganz klar – ja. Auf der Veranstalterseite heißt es hierzu: "Bereits gekaufte Tickets behalten Ihre Gültigkeit."

Wo wird Dr. Motte feiern?

Der Open-Air-Rave findet in der Arena der Gärten der Welt statt (Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin) statt. Auf den Sitzbänken und Rasenstufen, die die Bühne kreisförmig umschließen, finden bis zu 5.000 Menschen Platz. Die einem Amphitheater nachempfundene Freilichtbühne wurde 2017 im Rahmen der IGA Berlin eröffnet und gilt nach wie vor als einer der architektonischen Höhepunkte.

Gibt es noch Tickets für die Technoparty?

Ja, für den Open-Air-Rave von Dr. Motte in den Gärten der Welt sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für die Show ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Konzertkarten gibt es an den Kassen der Gärten der Welt ab 43,90 Euro (für Erwachsene) oder können online im Vorverkauf auf der Internetseite der Veranstalter erworben werden.

Wann geht es los?

Der Open-Air-Rave startet in der Arena in den Gärten der Welt am Sonnabend (4. Juni 2022) um 13 Uhr und wird bis voraussichtlich 23 Uhr gehen.

Welche Künstler werden in Berlin auftreten?

Das ist das Line-Up für den Open-Air-Rave „Dr. Motte’s Birthday Celebration 2X30“:

13:00-14:00 Uhr: Gabriel Le Mar

14:00-15:30 Uhr: Franca

15:30-16:30 Uhr: Industrialyzer live

16:30-18:00 Uhr: Nakadia

18:00-19:00 Uhr: Saytek live

19:00-21:00 Uhr: DJ Rush

21:00-23:00 Uhr: Dr. Motte

Wie wird das Wetter?

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch in den Gärten der Welt?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Gärten der Welt.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zu den Gärten der Welt?

Die Gärten der Welt sind am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen, da rund um das Gelände nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Die Parkanlage liegt am nördlichen Fuß des Kienbergs im Berliner Ortsteil Marzahn. Der Haupteingang Blumenberger Damm ist am besten mit dem Bus X 69 (Haltestelle Blumenberger Damm/Gärten der Welt) zu erreichen, der Eingang Eisenacher Straße mit der S7 (Bhf. Marzahn), der U5 (Bhf. Hellersdorf) oder dem Bus 195. Zur Seilbahn geht es mit der U5 (Haltestelle Kienberg/Gärten der Welt).

Auf der Internetseite der Veranstalter erhalten Sie weitere Hinweise zu den Einlassbestimmungen.

Dr. Motte's Birthday Celebration live in den Gärten der Welt, Sonnabend, 4. Juni 2022, Konzertbeginn 13 Uhr, Gärten der Welt, Haupteingang: Blumberger Damm 44, 12685 Berlin