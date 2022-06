Imagine Dragons kommen am 5. Juli 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: Imagine Dragons spielen am 5. Juli 2022 in Berlin.

Waldbühne Imagine Dragons live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Zur Feier der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Mercury – Act 1", das im September 2021 erschien, haben die Grammy-Gewinner Imagine Dragons ihre "Mercury World"-Tour 2022 angekündigt und werden im Rahmen ihrer Tournee am 5. Juli 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Im Gepäck hat die US-Rockband um Frontmann Dan Reynolds neben Songs ihres aktuellen Albums eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Believer", "Thunder" und "Radioactive".

Mit weltweit 46 Millionen verkauften Alben sowie 74 Milliarden Streams zählen die Imagine Dragons zu den umsatzstärksten Rockbands der Gegenwart. Neben ihren Auftritten unter anderem in Prag, Mailand, Hannover und Berlin wird die Band aus Las Vegas im Sommer 2022 auch auf Festivals zu sehen sein, einschließlich dem I-Days-Festival, Rock Werchter, Pinkpop und dem Lollapalooza Paris.

Wo werden Imagine Dragons auftreten?

Das Open-Air-Konzert findet in der Waldbühne (Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin) statt. Die Freilichtbühne bietet regulär Platz für etwa 22.000 Zuschauer.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Nein, das Konzert von Imagine Dragons in der Waldbühne ist ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter können keine Karten mehr im Vorverkauf erworben werden.

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Dienstag (5. Juli 2022) um 16.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 17.30 Uhr.

Welche Songs werden Imagine Dragons in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert in der Waldbühne davon abweichen, aber diese Songs spielten Imagine Dragons bei ihrem Auftritt im Mai 2022 in Montreal:

My Life Believer Polaroid / Hopeless Opus It's Time Thunder Amsterdam Shots Birds Follow You Lonely Natural Next to Me I Bet My Life Three Little Birds One Day Whatever It Takes It's Ok Demons Enemy Bones Radioactive The Fall Walking the Wire

Wie wird das Wetter?

>>>Hier finden Sie das aktuelle Wetter für Berlin<<<

Gibt es Hygieneregeln beim Besuch der Waldbühne?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Waldbühne.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich am besten zur Waldbühne?

Fans, die das Konzert besuchen wollen, sollten ihren Wagen am besten stehenlassen: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen rund um die Waldbühne. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert lange Wartezeiten entstehen. Auch wer von außerhalb kommt, sollte das Auto besser am Stadtrand oder in der Innenstadt parken und auf U-Bahn (U2, Haltestelle Olympiastadion), Bus (M49 oder 218, Haltestelle Ragniter Allee bzw. Scholzplatz) oder S-Bahn (S5, Haltestelle Pichelsberg) umsteigen.

Was darf mit in die Waldbühne?

Erlaubt ist ein alkoholfreies Getränk pro Person in Plastikflasche oder Tetra-Pak bis maximal 0,5 Liter. Außerdem Sitzkissen und Decken und Tasche oder Rucksack bis zu einer Größe von DIN A4 (20x30 Zentimeter). Das Mitführen von notwendigen medizinischen Geräten und Arzneimitteln ist mit entsprechenden Nachweis über den Rollstuhlfahrer-Eingang (rechts vom Haupteingang) möglich. Nicht erlaubt sind Taschen und Rucksäcke größer als DIN A4, Sperrige Gegenstände jeglicher Art wie Koffer, Körbe, Helme, Kinderwagen, Stockschirme, Selfie-Sticks und ähnliches, Speisen und Snacks und technische Geräte wie Notebooks, Tablets, Video-, Foto und Tonaufzeichnungsgeräten mit Ausnahme von Mobiltelefonen.

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen der Waldbühne.

Imagine Dragons live in Berlin, Dienstag, 5. Juli 2022, Einlass 16.00 Uhr; Konzertbeginn 17.30 Uhr; Waldbühne, Glockenturmstraße 1, 14053 Berlin.