Spandaus Wasserballerinnen auf dem Weg zum dritten Titel

Berlin. Die Wasserball-Frauen von Spandau 04 sind auf dem besten Weg zum dritten Meistertitel in Serie. Das Final-Hinspiel gegen Bayer Uerdingen 08 gewannen die von Marko Stamm trainierten Berlinerinnen mit 12:8 (3:1,1:0,6:4,2:3) und haben damit beste Voraussetzungen für ihren Hattrick. Das Rückspiel in Berlin findet am kommenden Samstag (16.00 Uhr) statt. Nur im Falle eines Uerdinger Sieges gäbe es eine dritte Partie - ebenfalls in Berlin - am folgende Sonntag. Die besten deutschen Frauen-Teams stehen sich zum dritten Mal in Folge im Endspiel gegenüber. Im Laufe der Saison gewann Spandau alle drei bisher gespielten Vergleiche, zwei davon allerdings nur mit einem Tor Differenz. Auch diesmal war es anfangs ein enges Match, in dem die Gäste aber abwehrstark, konzentriert und durchsetzungsfähiger auftraten. Das erste Viertel ging mit 3:1 an die Spandauerinnen, die auch danach fokussiert blieben und mit 4:1 in die Pause gingen.

In der zweiten Hälfte verkürzte Uerdingen den Vier-Tore-Rückstand zunächst auf zwei Treffer, aber Spandaus Frauen reagierten sofort und überzeugend mit erfolgreichen Angriffen. Überragend dabei war Kapitänin Belén Vosseberg mit sieben Toren.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220528-99-463232/2