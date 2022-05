Ukraine-Krieg: Tausende zu Großdemo in Berlin erwartet

Am Sonntag wollen in Mitte bis zu 10.000 Teilnehmer gegen den Krieg gegen die Ukraine demonstrieren. Diese Straßen sind gesperrt.

Berlin. „Stand with Ukraine. Day of Kyiv in Berlin“, unter diesem Motto werden am Sonntag mehr als 10.000 Teilnehmende zur Demonstration gegen den Krieg in der Ukraine vor dem Brandenburger Tor in Mitte erwartet. Bereits am Sonnabendvormittag haben die Aufbauarbeiten für die Großkundgebung begonnen.

Aus diesem Grund ist die Straße des 17. Juni seit Sonnabend 10 Uhr teilweise komplett gesperrt. Betroffen ist der Straßenabschnitt zwischen der Yitzhak-Rabin-Straße und dem Brandenburger Tor. Ebenfalls gesperrt sind die Straßenzüge Ebertstraße zwischen Scheidemannstraße/ Dorotheenstraße und Behrenstraße/ Platz des 18. März und Pariser Platz. Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) weist darauf hin, dass die genannten Sperrungen erst am Montagnachmittag aufgehoben werden.

Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt

Laut VIZ werden am Sonntag zwischen 16 und 22 Uhr mehr als 10.000 Demonstranten erwartet, so dass ab dem Mittag aufgrund des Anfahr- und Parksuchverkehrs mit Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt zu rechnen ist. Bei vergleichbaren Veranstaltungen kam es beispielsweise auch zur kurzzeitigen Sperrung der Anschlussstelle Kemperplatz des Tunnels Tiergarten Spreebogen, heißt es.

Sehr unterschiedliche Schätzungen zu Teilnehmenden

Nach Angaben der Polizei werden verschiedene Bühnen für Künstlerinnen und Künstler aus der Ukraine aufgebaut. Über die Zahl der erwarteten Teilnehmenden gab es am Sonnabend sehr unterschiedliche Angaben. Laut Polizei wurde die Veranstaltung mit 50.000 Teilnehmenden bei der Versammlungsbehörde angemeldet. Diese Zahl habe der Anmelder aber nach unten korrigiert. Die Polizei schätzt zwischen 500 und maximal 10.000 Personen, die an der Friedensdemo teilnehmen werden.

Autokorso für getötete palästinensisch-amerikanische Journalistin

Ebenfalls an der Straße des 17. Juni startet am Sonntag um 14 Uhr ein Autokorso zum Gedenken der getöteten palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shirin Abu Akleh. Start ist am Großen Stern. Der Korso führt dann über Hofjägerallee, Tiergartenstraße, Ben-Gurion-Straße, Potsdamer Straße, Potsdamer Platz, Stresemannstraße, Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Kochstraße, Rudi-Dutschke-Straße, Axel-Springer-Haus, Oranienstraße, Moritzplatz, Oranienstraße, Adalbertstraße, Kottbusser Tor, Kottbusser Straße, Kottbusser Damm, Hermannplatz bis zur Sonnenallee Ecke Ziegrastraße. Angemeldet sind 100 Fahrzeuge.

Antimilitaristische Fahrraddemo von Kreuzberg nach Mitte

Bereits am Sonnabend müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Um 14 Uhr startet ein Fahrradkorso am Askanischen Platz in Kreuzberg. Bis etwa 17.30 Uhr fahren die Teilnehmenden über Anhalter Straße, Wilhelmstraße, Voßstraße, Mohrenstraße, Glinkastraße, Mauerstraße, Leipziger Straße, Friedrichstraße, Unter den Linden, Pariser Platz, Wilhelmstraße, Dorotheenstraße, Neustädtische Kirchstraße, Reichstagufer, Luisenstraße, Robert-Koch-Platz und Platz vor dem Neuen Tor zum Invalidenpark. Für die antimilitaristische Fahrraddemo wurden 75 Teilnehmende angemeldet.