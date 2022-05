Senat Giffey will lebenswerte Stadtquartiere

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey setzt bei der Entwicklung des Wohnungsbaus in der Hauptstadt auf lebenswerte Stadtquartiere. "Wir dürfen nicht die Brennpunkte der Zukunft bauen", sagte die SPD-Politikerin dem "Tagesspiegel". "Dafür braucht es einen gewissen Anspruch an Qualität." Dazu müssten die neuen Stadtquartiere auch für den Verkehr gut erschlossen sein. Berlin sei sternförmig entwickelt worden. "Das wollen wir fortführen", kündigte Giffey an.

© dpa-infocom, dpa:220527-99-457488/2

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.