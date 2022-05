Jugendzentrum aus Frankfurt/Main gewinnt "Jewrovision 2022"

Berlin. Das Jugendzentrum Amichai aus Frankfurt/Main hat den "Jewrovision 2022" gewonnen. Nach Angaben des Zentralrats der Juden ist dies der größte Musik- und Tanzwettbewerb für jüdische Jugendliche in Europa. Zwölf Gruppen traten den Angaben zufolge am Freitag mit Coversongs und eigenen Choreographien gegeneinander an - nach dem Vorbild des Eurovision Songcontests.

Amichai heißt auf Hebräisch "Mein Volk lebe". Auf den zweiten Platz kam Olam ("Welt") aus Berlin, die Jüdische Jugend Baden JuJuBa wurde Dritte. Den Preis für das beste Video erhielt Kadima ("Vorwärts") Düsseldorf. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, übergab die Auszeichnungen.

Am Wettbewerb können sich Jungen und Mädchen zwischen 10 und 20 Jahren aus 60 jüdischen Gemeinden in Deutschland beteiligen. Er konnte online im Livestream verfolgt werden. Die Teilnehmer präsentierten ihre Stadt in einem Vorstellungsvideo.

"Die Jewrovision bietet den Jugendlichen eine einzigartige Möglichkeit, Judentum außerhalb ihrer Gemeinde und mit einer so großen Zahl an Gleichaltrigen zu erleben", sagte Schuster. Der Wettbewern sei bereits seit 20 Jahren für Tausende junge Juden in Deutschland zu einem prägenden Erlebnis geworden.

Der Wettbewerb hatte zuletzt 2019 stattgefunden. Damals gewann Berlin und war damit als nächster Austragungsort bestimmt.

© dpa-infocom, dpa:220527-99-456338/6