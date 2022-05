Mann im Monbijoupark niedergestochen

Berlin. Ein Mann ist am Donnerstag in Mitte niedergestochen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet gegen 18 Uhr eine Herrentagsgruppe im Monbijoupark mit einer anderen Gruppe zunächst verbal in Streit. Im weiteren Verlauf soll nach Aussagen von mehreren Zeugen ein 29-Jähriger einem 37-Jährigen aus der Herrentagsgruppe mehrere Stichverletzungen zugefügt haben. Während der Verletzte sich auf die Oranienburger Straße rettete und von Passanten erstversorgt wurde, flüchtete die Gruppe um den mutmaßlichen Messerstecher in unbekannte Richtung. Der stark blutende 37-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 20.20 Uhr wurden Polizisten zur Tucholskystraße verständigt. Dort sollen zwei Männer im Hof eines Mehrfamilienhauses randaliert und dabei ein Fahrrad sowie einen Stuhl beschädigt haben. Wegen der zuvor von mehreren Zeugen abgegebenen Beschreibung der Verdächtigen zur gefährlichen Körperverletzung im Monbijoupark konnten die Einsatzkräfte die beiden Männer als Komplizen des mutmaßlichen Messerstechers identifizieren und festnehmen.

SEK-Einsatz in Niederschönhausen: Messerstecher wird festgenommen

Im Zuge der Ermittlungen konnte die Identität und der Aufenthaltsort des mutmaßlichen Messerstechers festgestellt werden. Ein Spezialeinsatzkommando des Landeskriminalamtes drang gegen 4.25 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Uhlandstraße in Niederschönhausen ein und nahm ihn fest. Das Trio wurde dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) überstellt. Die Ermittlungen dauern an.

