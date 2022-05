Inzidenz sinkt in Brandenburg auf 159

Potsdam. Die Sieben-Tage-Inzidenz neuer Corona-Infektionen geht in Brandenburg weiter zurück. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich nach den amtlichen Daten rechnerisch 159 von 100.000 Menschen mit dem Virus an, wie das Robert Koch-Institut am Donnerstag mitteilte. Vor einer Woche lag der Wert noch bei 224. Brandenburg hat damit die viertniedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im bundesweiten Vergleich nach Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Bundesweit lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Samstag bei 262,6.

Die meisten neuen Fälle innerhalb eines Tages, nämlich 116, meldete für den Mittwoch das Gesundheitsamt Potsdam. Regional hat der Kreis Potsdam-Mittelmark mit 239 die höchste Inzidenz, die Uckermark mit 104,9 die niedrigste. Fachleute gehen davon aus, dass viele Fälle nicht erfasst werden, weil auf positive Schnelltests häufig kein PCR-Test mehr folgt. An den Wochenenden und Feiertagen müssen die Gesundheitsämter der Kreise und kreisfreien Städte keine Daten melden.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ab diesem Freitag (27. März) gilt formell die neue Corona-Verordnung in Brandenburg. Die Landesregierung hat die Corona-Maßnahmen aber um weitere vier Wochen verlängert. Damit muss in Krankenhäusern, Pflegeheimen und in öffentlichen Bussen und Bahnen des Nahverkehrs weiter eine Maske getragen werden. Für Beschäftigte im Gesundheits- und Sozialwesen gilt nach wie vor die Pflicht zum Corona-Test.

© dpa-infocom, dpa:220526-99-440132/2