Weltelite trifft sich beim Großen Preis von Deutschland

Cottbus (dpa/bb) – Zum Treffen der Weltelite wird in diesem Jahr wieder der Große Preis von Deutschland im Bahnradsprint in Cottbus. Zur 31. Auflage am Freitag haben sich über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus zwölf Nationen angekündigt. Neben der Nationalmannschaft aus Deutschland sind unter anderem die Niederlande, Belgien, Frankreich, Polen, Kolumbien, Kasachstan, und der Iran am Start. Angeführt wird das Starterfeld auf der Radrennbahn von den beiden Cottbuserinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich. Beide gewannen 2021 zusammen bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille im Teamsprint und sind jeweils fünfmal Weltmeisterin. Im Vorjahr besiegte Friedrich im Finale Hinze. Bei den Herren wird der Nachfolger von Maximilian Levy gesucht. Der Cottbuser Lokalmatador hat 2021 seine sportliche Karriere beendet.

