Britische Botschaft feiert den Geburtstag der Queen

Jill Gallard, britische Botschafterin in Berlin spricht in der Residenz der britischen Botschafterin.

Berlin. Ein Toast auf die Queen: Mit einer traditionellen Gartenparty hat die britische Botschaft in Berlin den 96. Geburtstag und das 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. gefeiert. Ein Dudelsackspieler begrüßte am Dienstag die Gäste in der Residenz im Grunewald, wo Cocktails und Häppchen gereicht wurden.

Botschafterin Jill Gallard verkündete die Gewinner eines "Coronation-Cake-Backwettbewerbs", einer von vielen Aktionen zum Thronjubiläum. Unter den Gästen waren Verlegerin Friede Springer, der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI) Lothar Wieler, Sänger Max Raabe, der frühere Berliner Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) und der Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann (CDU). Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hatte kurzfristig abgesagt.

Der Geburtstag der Königin ist eigentlich am 21. April, von den Briten wird er traditionell im Sommer nachgefeiert. In Deutschland gibt es dieses Jahr zum "Platinum Jubilee" auch eine Initiative, bei der Bäume gepflanzt werden. Die Queen war 2015 mit 89 Jahren bei der Berliner Gartenparty mit ihrem 2021 verstorbenen Mann Prinz Philip zu Gast. Es war damals ihr fünfter Staatsbesuch in Deutschland.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-418493/3