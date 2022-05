Viktoria setzt auf Berliner Talente

Berlin. Nach dem Abstieg aus der dritten Fußball-Liga will Viktoria Berlin weiter an den professionellen Bedingungen festhalten. "Eine sportliche und leistungsorientierte Weiterentwicklung des Jugendbereichs und die Rückkehr in den Profifußball mit unserer Männermannschaft ist das klare Ziel", sagte Geschäftsführer Peer Jaekel auf der vereinseigenen Webseite, "alles unter der Vorgabe, organisch wachsen zu wollen - in allen Bereichen."

Sportdirektor Rocco Teichmann muss dabei einen großen Umbruch in der Mannschaft bewältigen, da viele Verträge ausgelaufen sind und selbst die noch unter Vertrag stehenden Spieler in der Spielzeit Begehrlichkeiten bei anderen Clubs geweckt haben. Deshalb sollen vor allem Berliner Talente für die neue Saison in der Regionalliga Nordost geholt werden. "Wir können auch aus dem Talente-Pool unserer U19-Mannschaft schöpfen", sagte Teichmann. Die U19 spielt wie die U17 in der Junioren-Bundesliga und schloss das bisher erfolgreichste Jahr auf dem sechsten Tabellenplatz ab.

In den nächsten Tagen wird zudem ein neuer Trainer vorgestellt, der seine Mannschaft erstmals am 20. Juni zum Trainingsauftakt begrüßen wird. Wie in der dritten Liga wird Viktoria auch eine Klasse tiefer seine Heimspiele im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark austragen.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-414640/2