Landesregierung verlängert Corona-Verordnung um vier Wochen

Ein Passant trägt eine FFP2-Maske in der Hand.

Potsdam. Die Brandenburger Landesregierung verlängert um weitere vier Wochen die Infektionsschutz-Verordnung. Damit gelte weiterhin die Maskenpflicht in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens und im öffentlichen Personennahverkehr, beschloss das Kabinett am Dienstag. Auch die Testpflicht für Beschäftigte in Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens sei weiter vorgeschrieben. Die verlängerte Verordnung gilt nach den Angaben bis einschließlich 23. Juni.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-414191/2

