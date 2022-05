Geflüchtete sollen schnell Sozialleistungen erhalten

Berlin. Ukrainische Kriegsgeflüchtete in Berlin sollen möglichst schnell Zugang zu Sozialleistungen durch die Jobcenter bekommen. Das teilte Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) am Dienstag mit. Vom 1. Juni an sind dafür bundesweit nicht mehr die Sozialämter, sondern die Arbeitsagenturen zuständig. Für die Geflüchteten sei das ein großer Fortschritt, sagte Kipping. Für sie gilt dann nicht mehr das Asylbewerberleistungsgesetz. Sie können stattdessen bessere Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch in Anspruch nehmen. "Wir tun alles dafür, dass es keinen Leistungsabbruch gibt", versicherte die Senatorin für Arbeit, Soziales und Integration. "Die Jobcenter und die Sozialämter stimmen sich schon jetzt eng ab."

Der Wechsel zu den Jobcentern sei ein Verhandlungserfolg des Landes Berlin bei den Diskussionen mit dem Bund, sagte Kipping. "Wir waren die ersten, die sich dafür stark gemacht haben." Nach den neuen gesetzlichen Vorgaben ist für Geflüchtete aus der Ukraine ab dem vollendeten 14. Lebensjahr künftig eine erkennungsdienstliche Behandlung vorgeschrieben. Das gilt nach Senatsangaben auch für die mehr als 20.000 Personen, die vom Landesamt für Einwanderung schon eine Aufenthaltserlaubnis für zwei Jahre bekommen haben, bisher aber noch nicht erkennungsdienstlich behandelt worden sind.

