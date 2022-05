Ampeln in Berlin: Stromspitze legt rund 100 Ampeln lahm

Eine sogenannte Stromspannungsspitze hat am Dienstag Ampeln im gesamten Berliner Stadtgebiet lahmgelegt. Die VIZ warnt.

Verkehr in Berlin Stromspitze legt rund 100 Ampeln in Berlin lahm

Berlin. Eine sogenannte Stromspannungsspitze hat am Dienstag in Berlin Dutzende Ampeln lahmgelegt. Die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) warnte auf Twitter vor den Ampelausfällen und riet zur Vorsicht an den Kreuzungen. Durch die Spitze hätten sich Ampeln abgeschaltet oder in den "Ghost-Modus" gewechselt, hieß es auf Nachfrage.

Die Polizei Berlin bestätigte die Ausfälle, die gegen 12 Uhr aufgetreten seien. Laut einer Sprecherin seien rund 100 Ampeln im gesamten Stadtgebiet betroffen. Nähere Informationen zu den Gründen für die Spitze und zur Dauer der Störung lagen zunächst nicht vor.

🚦 Aufgrund einer #Stromspannungsspitze kommt es im gesamten Stadtgebiet zu #Ampelausfällen. #Vorsicht an der Kreuzungen! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 24, 2022

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.