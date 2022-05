Wetter Berlin: Schauer und kurze Gewitter möglich

Mit dem sonnigen Frühlingswetter ist es in Berlin und Brandenburg erst einmal vorbei.

Berlin/Potsdam. Mit dem sonnigen Frühlingswetter ist es in Berlin und Brandenburg erst einmal vorbei: Der Dienstag soll laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bewölkt und regnerisch starten, gegen Nachmittag werde sich die Wolkendecke dann aber auflockern. Dabei seien den ganzen Tag noch Schauer und kurze Gewitter möglich, hieß es am Dienstagmorgen auf Anfrage. Die erwartete Höchsttemperatur wird demnach zwischen 20 und 23 Grad liegen.

In der Nacht zum Mittwoch soll es voraussichtlich gering bewölkt sein. Die erwarteten Tiefstwerte liegen dann voraussichtlich zwischen acht und elf Grad. Am Mittwoch bleiben der Region laut DWD die Wolken mit möglichen Regenschauern erhalten, wobei die Temperaturen wohl kaum 22 Grad überschreiten werden.

Die Vorhersage des DWD im Detail

Dienstag, 24.5.: Stark bewölkt bis bedeckt und bis in den Vormittag im Nordosten abziehender Regen. Nachfolgend Auflockerungen, ab dem Nachmittag nur noch vereinzelte Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte zwischen 20 und 23 Grad. Mäßiger Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Mittwoch wechselnd, teils gering bewölkt und niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Südwestwind.

Mittwoch, 25.5.: Am Mittwoch wechselnd bewölkt und vor allem im Norden einzelne Schauer. Temperaturanstieg auf 19 bis 22 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Donnerstag zunächst wechselnd, später stark bewölkt und im Norden etwas Regen. Tiefsttemperatur zwischen 10 und 7 Grad. Schwacher Südwest- bis Westwind.

Donnerstag, 26.5. (Christi Himmelfahrt): Wechsel aus vielen Wolken und etwas Sonnenschein, meist trocken. Höchsttemperatur zwischen 19 Grad im nördlichsten Brandenburg und bis 22 Grad an der Grenze zu Sachsen. Frischer Westwind mit Windböen (Bft 7). In der Nacht zum Freitag Bewölkungsverdichtung und zeitweise Regen. Temperaturrückgang auf 11 Grad. Meist mäßiger Westwind.

Freitag, 27.5.: Wechselnd bis stark bewölkt mit Regenschauern, zum einen im Süden, später vor allem in den nördlichen Landesteilen. Höchstwerte 17 bis 20 Grad. Mäßiger bis frischer Westwind mit wiederholten Windböen oder vereinzelten Sturmböen. In der Nacht zum Sonnabend wechselnd bewölkt, in den nördlichen Landesteilen gelegentlich etwas Regen oder einzelne Schauer. Tiefsttemperatur um 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, teils böiger Wind aus West.

