Bericht: Finanzchef Ingo Schiller verlässt Hertha BSC

Berlin. Hertha BSC steht nach dem geglückten Klassenerhalt vor einem großen Umbruch. Wie der "Tagesspiegel" in der Nacht zum Dienstag berichtete, wird Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller (56) den Berliner Fußball-Bundesligisten nach über 20 Jahren verlassen. Neben Sportchef Fredi Bobic ist Schiller derzeit noch einer von zwei Geschäftsführern.

Für die kommende Saison braucht die Hertha nach dem feststehenden Abschied von Retter-Trainer Felix Magath zudem einen neuen Trainer. Die Berliner hatten den Klassenerhalt durch ein 2:0 am Montagabend im Relegations-Rückspiel beim Hamburger SV gesichert.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schiller war 1998 in das Präsidium von Hertha BSC gewechselt, seit Juli 2001 ist er Geschäftsführer Finanzen. Seit 2013 gehört er zudem dem Aufsichtsrat der Deutschen Fußball Liga an.

Bobic hatte angekündigt, den Berliner Traditionsclub in der kommenden Saison zu erneuern. Bei seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer standen ihm in Carsten Schmidt als Leiter der Geschäftsführung und Ingo Schiller noch zwei Kollegen in der Club-Leitung zur Seite. Nach Schmidts Rückzug aus privaten Gründen wäre er durch den Schiller-Abschied derzeit der einzig verbleibende Geschäftsführer.

Erste Weichen für den Neubeginn werden noch in dieser Woche erwartet, an deren Ende am Sonntag die Mitgliederversammlung anberaumt ist. Dort gibt es Abwahlanträge gegen Präsident Werner Gegenbauer. Dem Vernehmen nach könnte der 71-Jährige allerdings schon zuvor zurücktreten. Der Abschied seines langen Wegbegleiters Schiller ist ein Indiz für einen grundlegenden Neubeginn bei der Hertha.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-406983/2