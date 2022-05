In einem Hochhaus an der Lietzenburger Straße in Schöneberg brannte eine Wohnung in voller Ausdehnung.

Feuerwehrautos stehen vor einem Hochhaus in Berlin-Schöneberg, in dem es gebrannt hat.

Lietzenburger Straße Feuer in Hochhaus in Schöneberg

Berlin. In einer Wohnung in einem Hochhaus in Schöneberg ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Niemand wurde verletzt, wie die Feuerwehr mitteilte. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Wohnung im zehnten Obergeschoss in Flammen. Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung hatte sich vorher selbst in Sicherheit gebracht und die Feuerwehr gerufen.

Die weiteren Bewohner des Hauses an der Lietzenburger Straße, die das Feuer bemerkten, verließen auch das Wohnhaus. Sieben Personen wurden von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht worden, wie die Feuerwehr bei Twitter mitteilte.

Update:

Im 10. OG eines 19-gesch. Hochhauses brannte eine Wohnung in ganzer Ausdehnung. Bewohner konnten rechtzeitig und unverletzt die Wohnung verlassen. 7 Personen wurden von der @Berliner_Fw in Sicherheit gebracht. Einsatzdauer mit Brandbekämpfung, Kontrolle, Belüftung, 2h. pic.twitter.com/00qCQigR5w — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 23, 2022

Feuer in Schöneberger Hochhaus: Brandursache noch unklar

Derzeit werde geprüft, ob die benachbarten Wohnungen wieder betreten werden könnten, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden sowie die Brandursache waren zunächst unklar.