Stau auf Autobahnen: Hier kann es richtig voll werden

Berlin. Autofahrer müssen am langen Christi-Himmelfahrts-Wochenende mit vielen Staus rechnen - auch und vor allem auf Strecken von und nach Berlin. Das teilte der ADAC am Montag mit. Die Straßen dürften deutlich voller sein als an den Christi-Himmelfahrts-Wochenenden der beiden Vorjahre - die Corona-Krise schränkt den überregionalen Reiseverkehr nicht mehr ein. Vor allem die Autobahnen in den Ballungsräumen seien zeitweise sehr staugefährdet. An den mehr als 1000 Baustellen müssten Autofahrer ohnehin Geduld aufbringen.

Für viele beginnt das Wochenende bereits am Mittwochnachmittag, 25. Mai. Die erste Stau-Spitze erwartet der ADAC daher am Mittwoch von etwa 13 bis 19 Uhr. In den Bundesländern Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen ist der Freitag nach dem Feiertag offiziell schulfrei.

Auch in anderen Bundesländern dürften sich viele Menschen diesen Brückentag frei nehmen. Unterwegs sind auch Autofahrer aus Hamburg und Sachsen-Anhalt. In beiden Bundesländern enden die einwöchigen Ferien.

Die Rückreisewelle erreicht am Sonntagnachmittag ihren Höhepunkt. Relativ ruhig dürfte es auf den Fernstraßen in Deutschland am Freitag werden.

Das 9-Euro-Ticket ist am bevorstehenden langen Wochenende übrigens noch keine Alternative. Das Ticket gilt erst ab dem 1. Juni. Alle Infos zum 9-Euro-Ticket in Berlin finden Sie hier.

Stau auf Autobahnen: Hier ist die Gefahr am größten

Fernstraßen von und zur Küste

Großräume Hamburg, Berlin , Köln, Frankfurt, Stuttgart, München

, Köln, Frankfurt, Stuttgart, München A1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

A2 Berlin - Hannover - Dortmund

A3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg

A4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

A5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe

A6 Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Füssen/Reutte

A7 Hamburg - Flensburg

A8 Stuttgart - München - Salzburg

A9 München - Nürnberg

A10 Berliner Ring

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A81 Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A99 Autobahnring München

Christi Himmelfahrt ist auch in Österreich und der Schweiz ein Feiertag, was bei schönem Wetter zu lebhaftem Ausflugsverkehr führen dürfte. Dies wird sich vor allem auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen im untergeordneten Straßennetz der Alpenländer bemerkbar machen - etwa in Österreich die Kärntner Seen, das Salzkammergut, der Neusiedlersee und die Erholungsgebiete der Schweizer Kantone Tessin und Wallis. Etwas längere Fahrzeiten gilt es auch auf der Tauern-, Fernpass-, Brenner-, Rheintal- und Gotthard-Route einzuplanen. Die Aufenthalte an den Grenzen bei der Ein- und Ausreise dürften 30 Minuten nicht übersteigen.

