Spandauer Wasserballer schöpfen neuen Mut im Titelkampf

Berlin. Die Wasserballer von Rekordmeister Spandau 04 haben die Hoffnung auf den Titel noch nicht aufgegeben. "Wir haben aus Wut über unsere Anfangsauftritte Mut gemacht und im dritten Spiel über lange Zeit gut agiert. Wenn wir das wiederholen und steigern können, ist gegen Favorit Hannover noch was zu machen", sagte Spandaus Manager Peter Röhle.

Im Kampf um die Meisterschaft hatte seine Mannschaft gegen Waspo Hannover in der Best-of-five-Serie zunächst einen 0:2-Start hingelegt, bevor am Sonntag ein 14:13-Erfolg zu Buche stand.

Während Waspo nun im heimischen Becken am Mittwoch im vierten Spiel auf die Entscheidung - und damit den dritten Meisterschaftssieg in Serie - hofft, strebt Spandau den Ausgleich der Serie an. Dann käme es am Samstag (28. Mai) zu einem "furiosen Wasserball-Höhepunkt", sagte Röhle.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-395175/2