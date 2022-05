Christopher Street Day 2022 in Berlin: Alle Infos

Beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin werden am 23. Juli 2022 wieder eine Million Besucher erwartet. Alle Infos im Überblick.

Berlin. Parade, Party, Politik: Beim Christopher Street Day (CSD) in Berlin werden am 23. Juli 2022 wieder eine Million Besucher bei einem großen Umzug durch die Hauptstadt erwartet.

Die Veranstalter rechnen mit so vielen Menschen wie vor der Corona-Pandemie. Der Partyzug soll mit Bühnen, Musik-Trucks und politischen Redebeiträgen stattfinden und in der Leipziger Straße starten. Endpunkt ist wieder das Brandenburger Tor. Angemeldet sind bei der Berliner Polizei bislang rund 500.000 Menschen.

Im Jahr 2019 hatten die Veranstalter eine Million Teilnehmer gezählt. 2020 wurde der Protest wegen der Corona-Pandemie ins Internet verlegt. 2021 gab es dann eine Demo mit Zehntausenden Menschen. Die Polizei sprach von etwa 65.000 Teilnehmenden, die Veranstalter von 80.000.

Christopher Street Day 2022 in Berlin: Das ist die Route

Foto: csd-berlin.de

Start: Leipziger Straße Ecke Axel-Springer-Straße

Leipziger Straße

Potsdamer Platz

Potsdamer Straße

Bülowstraße

Nollendorfplatz

Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße

Lützowplatz

Klingelhöferstraße

Hofjägerallee

Großer Stern/Siegessäule

Straße des 17. Juni

Ziel: Brandenburger Tor

Warum heißt es "Christopher Street Day"?

Der CSD soll an die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Intersexuellen erinnern. Der Protestzug geht zurück auf den 28. Juni 1969: Damals stürmten Polizisten in New York die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street und lösten einen Aufstand von Schwulen, Lesben und Transsexuellen aus.

