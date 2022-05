Linksfraktion startet Aktion für Erhalt von Ölraffinerie

Schwedt/Oder. Der Ruf nach staatlicher Hilfe für den Erhalt der Ölraffinerie PCK in Schwedt wird lauter. Die Linksfraktion im Brandenburger Landtag will am Montag mit einer Aktion (11.00 Uhr) auf ihre Forderung nach einer Garantie für Beschäftigung, Lohn und Gehalt der rund 1200 Mitarbeiter aufmerksam machen. Sie sieht die Region um Schwedt, aber auch Eisenhüttenstadt als Standort des Stahlwerks von Arcelor Mittal angesichts des geplanten Ölembargos der EU gegen Russland in Gefahr und verlangt Finanzhilfen von Bund und Land. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die Landesregierung setzen sich für den Erhalt der Raffinerie ein. Die AfD-Fraktion hatte den Weiterbetrieb mit russischem Öl gefordert.

Die Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer berieten am Samstag mit Habeck über die Lage der Energieversorgung. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig (SPD) teilte danach mit, Bund und Länder prüften konkrete Alternativen für Öl und Gas, zum Beispiel Öllieferungen nach Schwedt über Rostock und Flüssiggas über Lubmin für die Versorgung von Ostdeutschland mit dem Ziel der Versorgung aus eigener Kraft mit erneuerbaren Energien.

Die Raffinerie PCK gehört mehrheitlich der deutschen Tochter des russischen Rosneft-Konzerns und verarbeitet russisches Öl aus der Druschba-Pipeline. Habeck will das Werk über Rostock und möglicherweise Danzig mit Rohöl aus anderen Quellen versorgen, was aber die Leistung nicht komplett ausgleichen würde.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-393433/3