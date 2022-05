Vermisstes Kind machte Dampferfahrt: Polizeieinsatz

Bad Saarow. Ein neunjähriger Junge hat mit einem spontanen Ausflug auf einem Dampfer in Bad Saarow einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der autistische Junge habe sich am Samstag unbemerkt von seiner Gruppe nahe dem Scharmützelsee entfernt, berichtete die Polizei am Sonntag. Daraufhin seien etwa 20 Kräfte der Polizeiinspektion Fürstenwalde, der Wasserschutz-, Bundes- und Bereitschaftspolizei im Einsatz gewesen - einige zunächst noch auf dem Weg.

Nach etwa einer halben Stunde gab es laut Polizeisprecher Entwarnung, als bekannt wurde, dass der Junge eine Rundfahrt auf dem Scharmützelsee macht. Die Wasserschutzpolizei stoppte das Schiff und übergab den Neunjährigen an seine Betreuer. Wie der Alleingang auf dem Dampfer herauskam, war zunächst unklar.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220522-99-387168/2