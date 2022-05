Mann unter Drogen springt aus zweitem Stock

Neuruppin. Ein durch Drogen berauschter Mann ist in Neuruppin aus dem zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses gesprungen. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Sprung am Freitag schwer, aber nicht lebensbedrohlich, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die alarmierten Beamten stellten bei ihm demnach eine Beeinflussung durch Drogen fest. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus. Der Grund für den Sprung war zunächst unklar. "Wir konnten noch nicht mit ihm reden", sagte der Polizeisprecher. Vermutlich habe er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Möglicherweise habe es zuvor einen Streit in der Wohnung gegeben.

© dpa-infocom, dpa:220522-99-386977/2

