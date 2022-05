Erste Fälle von Affenpocken in Berlin

Eine Frau arbeitet im Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München. Das Institut hat auch erstmals in Deutschland bei einem Patienten das Affenpockenvirus zweifelsfrei nachgewiesen.

Berlin. Die Affenpocken-Krankheit hat Berlin erreicht. Wie die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonnabend mitteilte, haben sich zwei Personen in der Hauptstadt mit dem Virus infiziert. Ihr Zustand sei „stabil“. Derzeit würden mögliche Kontaktpersonen ermittelt. Sie würden über mögliche Symptome, Hygienemaßnahmen und Übertragungswege informiert. In den nächsten Tagen sei mit weiteren Fällen zu rechnen.

Ob die Infizierten sich mit dem west- oder dem laut Robert-Koch-Institut (RKI) deutlich ansteckenderen zentralafrikanischen Virusstamm infizierten, war zunächst unklar. Die Gesundheitsverwaltung verwies auf die laufende Sequenzierung.

Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) sagte, ihr Haus stünde mit Gesundheitsämtern, RKI, Charité und dem Bundesgesundheitsministerium im Austausch, „um die Berliner Bevölkerung bestmöglich vor dem Affenpockenvirus zu schützen“. Es bestehe kein Grund zur Panik, aber Grund zur Vorsicht. Viele Erkenntnisse seien noch vorläufig, weil die Erkrankung so selten sei. Expertinnen und Experten gingen jedoch davon aus, dass keine neue Pandemie zu befürchten sei.

Aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge verbreite sich das Virus weniger leicht von Mensch zu Mensch als Sars-CoV-2. „Wir müssen jetzt aber schnell und konsequent handeln, um Infektionsfälle zu erkennen und einzudämmen“, sagte Gote.

Dynamik des Ausbruchs laut Charité „ungewöhnlich“

Der Klinikdirektor der Infektiologie der Charité, Leif Erik Sander, bezeichnete die Dynamik des aktuellen Affenpockenausbruchs als „ungewöhnlich“. Bis Infektionsketten und Übertragungswege besser charakterisiert und effektiv unterbrochen würden, müsse der Ausbruch daher „sehr ernst“ genommen werden. Die Infektionen seien bisher überproportional häufig bei Männern zu beobachten gewesen, vor allem nach Sexualkontakten zu anderen Männern. „Da die Infektion durch engen Hautkontakt und möglicherweise auch über Schleimhautkontakt und Tröpfchen übertragen wird, empfehle ich aktuell besondere Vorsicht und Vermeidung von engen ungeschützten Kontakten mit unbekannten Personen“, sagte Sander. Vor allem bei typischen Krankheitssymptomen sollten Kontakte beschränkt werden. Die Charité sei auf die Behandlung von Infizierten vorbereitet.

Bei dem bereits am Freitag in München nachgewiesenen ersten Fall von Affenpocken in Deutschland leidet der Patient an der milderen westafrikanischen Virusvariante. Das ergab die Genom-Analyse des Erregers am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums ging es dabei um einen aus Brasilien stammenden 26 Jahre alten Mann, der von Portugal über Spanien nach München gereist war.

Erste Verbreitung der Affenpocken in Europa Anfang Mai

Laut RKI sind Affenpocken eine seltene, vermutlich vor allem von Nagetieren auf Menschen übertragbare Viruserkrankung. Übertragungen von Mensch zu Mensch seien zwar selten, aber möglich, vor allem bei engem Kontakt mit Körperflüssigkeiten und Sexualkontakten. Affenpockenviren seien bei Nagetieren in West- und Zentralafrika verbreitet. Beim Menschen wurden sie laut RKI erstmals 1970 in der Demokratischen Republik Kongo identifiziert.

In Europa verbreitete sich das Affenpocken-Virus von Mensch zu Mensch erstmals Anfang Mai 2022. Die ersten Fälle wurden im Vereinigten Königreich, später auch in Portugal festgestellt. Etliche Patienten hatten eigenen Angaben zufolge zuvor Sex mit Männern gehabt. Die bislang längsten Infektionsketten bei Ansteckungen mit der Affenpocken-Krankheit betrafen laut RKI sechs bis neun Personen. Weil das Virus nach derzeitigem Kenntnisstand nur bei engem Kontakt übertragen werden kann, könne man davon ausgehen, „dass der Ausbruch begrenzt“ bleibt. Eine Gefährdung für die Gesundheit der breiten Bevölkerung in Deutschland schätzt das RKI „nach derzeitigen Erkenntnissen als gering“ ein.

Symptome sind Fieber und Ausschlag am Körper

Erste Symptome der Affenpocken-Krankheit sind Fieber, Kopf-, Muskel- und Rückenschmerzen und geschwollene Lymphknoten sowie ein Ausschlag, der häufig im Gesicht beginnt und dann auf andere Körperteile übergreift. Die meisten Infizierten erholen sich innerhalb mehrerer Wochen von der Krankheit. Ein tödlicher Verlauf ist selten.

Die Gesundheitsverwaltung ruft Personen mit den genannten Symptomen auf, sich schnell in ärztliche Behandlung zu begeben. Betroffene sollten vorsorglich eine FFP2-Schutzmaske tragen. Mögliche Kontaktpersonen von Erkrankten sollten sich beim zuständigen bezirklichen Gesundheitsamt melden, zu Hause bleiben und Kontakte mit anderen Personen einschränken.