Oldenburg. Regionalligist BFC Dynamo spielt in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga gegen den VfB Oldenburg. Die Niedersachsen sicherten sich mit einem 1:1 gegen Holstein Kiel II die Meisterschaft in der Regionalliga Nord am Samstag. Dynamo war am vergangenen Wochenende Meister der Regionalliga Nordost geworden. Das Hinspiel in der Relegation findet am 28. Mai in Berlin statt, das Rückspiel wird eine Woche später in Oldenburg angepfiffen.

© dpa-infocom, dpa:220521-99-380300/2

