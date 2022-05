My Chemical Romance live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Die Band My Chemical Romance kommt am 12. Juni 2022 für ein Konzert nach Berlin. Alle Infos zum Konzert, Tickets & Termin.

Konzert: My Chemical Romance spielen am 12. Juni 2022 in Berlin.

Velodrom My Chemical Romance live 2022 – Was Fans wissen müssen

My Chemical Romance sind zurück: Die Ankündigung ihrer Wiedervereinigung nach sechs Jahren Pause platzte wie eine Bombe in die Alternative Rock-Szene. 2019 kehrten My Chemical Romance auf die Konzertbühnen zurück. Jetzt dürfen sich auch die Berliner Fans freuen, denn die Rockband aus dem US-amerikanischen Belleville wird nach 11 Jahren ihre ersten beiden Auftritte in Deutschland spielen und am 12. Juni 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt kommen. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Gerard Way ihre neue Single "The Foundations of Decay", die 2022 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Songs wie "Teenagers", "Welcome to the Black Parade" und "Helena".

Wo werden My Chemical Romance auftreten?

Das Konzert wird im UFO/Velodrom (Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin) stattfinden. Das UFO/Velodrom im Ortsteil Prenzlauer Berg bietet im Normalbetrieb Platz für bis zu 5.000 Besucher und ist ein perfekt ausgestatteter Veranstaltungsort für Konzerte, Partys und Events.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von My Chemical Romance im Velodrom sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets für das Konzert ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 62,65 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Sonntag (12. Juni 2022) um 18.30 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Welche Songs werden My Chemical Romance in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Velodrom davon abweichen, aber diese Songs spielten My Chemical Romance bei ihrem Auftritt im Mai 2022 in St Austell in England:

The Foundations of Decay Helena Give 'Em Hell, Kid Cemetery Drive The Only Hope for Me Is You Boy Division House of Wolves Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na) Welcome to the Black Parade Teenagers The Ghost of You DESTROYA Surrender the Night Vampire Money Thank You for the Venom Mama S/C/A/R/E/C/R/O/W Famous Last Words

Zugabe:

Headfirst for Halos Mastas of Ravenkroft I'm Not Okay (I Promise) The Kids From Yesterday

Gibt es ein Hygienekonzept im Velodrom?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Velodrom.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum UFO/Velodrom?

Das Velodrom im Prenzlauer Berg liegt auf dem Gelände des Europasportpark Berlins und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Es besteht ein direkter Zugang zum anliegenden S-Bahnhof Landsberger Allee. Der S-Bahnhof wird von den Ringbahnlinien S41 und S42, der Linien S8 sowie der S85 bedient. Das Velodrom hat keine eigenen Besucherparkplätze. Für Autofahrer bietet sich "Park and Ride" an. Das kostenpflichtige Parkhaus „Q-Park Am Alexanderplatz“ ist durchgehend geöffnet und hat eine direkte Anbindung mit der Tram (M5 / M6 bis Haltestation Landsberger Allee) zum Velodrom.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Nur Taschen, die kleiner als das Format DIN A4 (21,0 x 29,7 cm) sind, dürfen mitgebracht werden. Für Taschen und Rucksäcke, die unter das Verbot fallen, gibt es im Velodrom begrenzte Aufbewahrungsmöglichkeiten. Für die Aufbewahrung von Taschen und Rucksäcken wird eine Gebühr von 2 Euro fällig. Bei der Einlasskontrolle sind außerdem unter anderem Waffen jeder Art, sperrige und gefährliche Gegenstände Glasflaschen, Notebooks, Tablets, Stative, Selfie-Sticks, Audio- und Videorekorder, Kameras und Laserpointer nicht gestattet.

Hier finden Sie die detaillierte Hinweise zum Einlass in das Velodrom.

My Chemical Romance live im Velodrom, Sonntag, 12. Juni 2022, Einlass 18.30 Uhr; Konzertbeginn 20.00 Uhr; Paul-Heyse-Straße 26 am S-Bhf. Landsberger Allee, 10407 Berlin