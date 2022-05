Das geplante Konzert von Paul Weller am 24. Mai 2022 in Berlin wurde abgesagt. Alle Infos.

Huxleys Neue Welt Paul Weller live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Mit seinen größten Erfolgen im Gepäck wollte Paul Weller am 24. Mai 2022 in Berlin ein Konzert spielen. Jetzt hat der Musiker seinen Auftritt in Berlin abgesagt.

Paul Weller live in Berlin 2022 – Vorbericht

Achtung - Die Informationen der Erstmeldungen sind durch die Absage der Veranstaltung nicht mehr aktuell:

Paul Weller ist zurück: Einer der größten britischen Songwriter der letzten 30 Jahre wird Deutschland im Mai 2022 für vier Konzerte beehren und am 24. Mai 2022 für ein Konzert nach Berlin kommen. Mit im Gepäck hat der "Godfather of Britpop" Songs aus seinen aktuellen Studioalben "On Sunset" (2020) und "Fat Pop (Volume I)" (2021) sowie eine Auswahl seiner beliebtesten Hits wie "You Do Something to Me", "That's Entertainment", "Wild Wood".

Wo hätte Paul Weller auftreten sollen?

Das Konzert hätte im Huxleys (Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln) stattfinden sollen. Die Neue Welt ist ein ehemaliger Bierpalast und liegt am östlichen Ende der Straße Hasenheide im Berliner Bezirk Neukölln.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Das Konzert wurde abgesagt. Aktuelle Informationen zu verlegten beziehungsweise abgesagten Veranstaltungen finden Sie auf der Internetseite des Veranstalters.

Wann geht es los?

Der Einlass sollte am Dienstag (24. Mai 2022) um 19.00 Uhr starten. Das Konzert hätte gegen 20.00 Uhr beginnen sollen.

Paul Weller

Foto: dpa Picture-Alliance / Britta Pedersen / picture alliance / dpa

Welche Songs hätte Paul Weller in Berlin gespielt?

Natürlich hätte die Setlist bei seinem Konzert im Huxleys davon abweichen können, aber diese Songs spielte Paul Weller bei seinem Auftritt im April 2022 in London:

Tomorrow Never Knows White Sky Long Time Cosmic Fringes From the Floorboards Up Headstart for Happiness Village Have You Ever Had It Blue Stanley Road Shades of Blue Saturns Pattern Hung Up Fat Pop More Woo Sé Mama It's a Very Deep Sea Rockets Above the Clouds Into Tomorrow Shout to the Top! Start! Peacock Suit

Zugabe:

Broken Stones You Do Something to Me That's Entertainment Wild Wood The Changingman Town Called Malice

Gibt es ein Hygienekonzept im Huxleys?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Huxleys.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Huxleys?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8 (Hermannplatz), M29, M41, 104). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Achtung: Das Konzert von Paul Weller in Huxleys Neue Welt (Dienstag, 24. Mai 2022, Einlass 19.00 Uhr; Konzertbeginn 20 Uhr) wurde abgesagt.