Konzert: Larkin Poe spielen am 25. Mai 2022 in Berlin.

Huxleys Neue Welt Larkin Poe live in Berlin 2022 – Was Fans wissen müssen

Larkin Poe kommen nach Deutschland und werden im Rahmen ihrer aktuellen Tour am 25. Mai 2022 ein Konzert in der Hauptstadt spielen. Mit im Gepäck hat die US-amerikanische Bluesrockband aus Atlanta Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "Kindred Spirits“ sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "She's a Self Made Man", "Bleach Blonde Bottle Blues" und "Preachin' Blues".

Larkin Poe wurden 2010 von den Schwestern Rebecca und Megan Lovell gegründet. Seitdem hat die Band unter anderem Elvis Costello, Keith Urban und Conor Oberst auf ihren Touren begleitet und kontinuierlich ihren eigenen Sound weiterentwickelt. Mit "Kindred Spirits" veröffentlicht das Schwestern-Duo 2020 ihr erstes Cover-Album mit eigenen Southern-Blues Versionen von Klassikern wie "(You’re The Devil) In Disguise" von Elvis Presley, "In The Air Tonight" von Phil Collins und "Rockin‘ In The Free World" von Neil Young.

Wo werden Larkin Poe in Berlin auftreten?

Das Konzert findet im Huxleys (Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln) statt. Die Neue Welt ist ein ehemaliger Bierpalast und liegt am östlichen Ende der Straße Hasenheide im Berliner Bezirk Neukölln.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für den Berlin-Auftritt von Larkin Poe im Huxleys sind noch Karten erhältlich. Fans sollten sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 28 Euro zzgl. Gebühren).

Wann geht es los?

Der Einlass startet am Mittwoch (25. Mai 2022) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Die zwei Schwestern von Larkin Poe

Foto: Promo/Konzertbüro Zahlmann

Welche Songs werden Larkin Poe in Berlin spielen?

Natürlich kann die Setlist bei ihrem Konzert im Huxleys davon abweichen, aber diese Songs spielten Larkin Poe bei ihrem Auftritt im Mai 2022 in Zürich:

She's a Self Made Man Keep Diggin' Trouble in Mind Bleach Blonde Bottle Blues Preachin' Blues Holy Ghost Fire John the Revelator Back Down South Summertime Sunset Mad as a Hatter Bad Spell Black Echo Blue Ridge Mountains Wanted Woman - AC/DC

Zugabe:

Come On in My Kitchen

Gibt es ein Hygienekonzept im Huxleys?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept im Huxleys.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Wie komme ich zum Huxleys?

Die Veranstalter empfehlen, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen: Mit fünf direkten Busverbindungen, einem Taxistand und zwei U-Bahnanbindungen erreicht man das Huxleys Neue Welt problemlos (Anfahrt: U7, U8 (Hermannplatz), M29, M41, 104). Wer mit dem Auto kommt, sollte keine Probleme mit Parkplätzen haben: Das Umfeld des Huxleys Neue Welt ist kein reines Wohngebiet und bietet deshalb ausreichend Parkmöglichkeiten. Zusätzlich befindet sich direkt neben der Venue ein 1200 Quadratmeter großer Parkplatz, der nachts für 300 Autos zur Verfügung steht.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zum Veranstaltungsort Huxleys Neue Welt.

Larkin Poe live in Berlin, Mittwoch, 25. Mai 2022, Einlass ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln